C'est ce qui s'appelle un départ en fanfare. Pour son premier match de Ligue 1, Victor Osimhen a fait très fort. La recrue lilloise ne s'est pas contentée d'ouvrir son compteur sur sa première occasion de but face à Nantes. Le buteur nigérian a de nouveau fait trembler les filets en fin de match pour donner la victoire aux Dogues face aux Canaris (2-1). Un doublé qui vaut trois points, cela ne pouvait pas mieux commencer pour le joueur de 20 ans.

Il lui faudra évidemment faire encore fort pour mettre Nicolas Pépé et Rafael Leão aux oubliettes. Pour l'instant, Osimhen a surtout rappelé le style les deux anciens attaquants lillois, partis respectivement à Arsenal et au Milan AC cet été. Sa vitesse et sa capacité à exploiter la profondeur ont sauté aux yeux sur un premier but où il a déposé Molla Wagué avant d'ajuster Alban Lafont d'un tir croisé. Sur le deuxième, il n'a pas manqué de réussite, avec une frappe en angle fermé qui a heurté le poteau du portier nantais avant de finir au fond des filets.

Le premier but de Victor Osimhen en L1, face à NantesGetty Images

Un brin de chance qui lui a permis de conclure idéalement une première en L1 dont l'ancien attaquant de Charleroi se souviendra. Et qui valide déjà le choix des dirigeants lillois de se tourner vers le natif de Lagos pour renforcer leur attaque. Un choix réfléchi et longuement étudié. "Osimhen est un joueur identifié par Luis Campos depuis l'hiver dernier, a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse. Avec mon staff, nous avons décortiqué le joueur. C'était la priorité au poste d'avant-centre. Il est un équipier et un vrai buteur."

Un titulaire en puissance ?

L'entraîneur lillois savait où il allait avec son nouvel attaquant. "C'était ma volonté de remplacer les joueurs importants de la saison passée par des profils similaires", a-t-il ajouté au micro de BeIN Sports. Un moyen idéal de conserver les bases d'un collectif qui a prouvé son efficacité la saison passée. Osimhen s'y est facilement adapté. "Je savais, après m'être entraîné avec José (Fonte), qu'il jouerait long donc il fallait que j'anticipe et, quand j'ai vu le défenseur rater son intervention, je savais qu'il fallait y aller", a confié le jeune attaquant lillois après la rencontre.

Le Nigérian ne pouvait pas rêver une meilleure entame sous ses nouvelles couleurs et dans un nouveau championnat où il a tout à prouver. "Je me sens très bien, j'ai longtemps attendu ce moment depuis que je suis arrivé ici, a reconnu Osimhen, auteur de 19 buts dans le championnat belege la saison passée. C'était important de réussir mes débuts. La Ligue 1 est très relevée, je pense que c'est l'un des meilleurs championnats du monde. Je ne suis pas encore à 100% mais je m'entraîne dur et je sais qu'avec le temps je vais être au top physiquement."

Déjà compétitif, Osimhen a immédiatement montré à Galtier qu'il pouvait compter sur lui. Il a su le faire à un moment où son entraîneur en avait particulièrement besoin avec la suspension de Loïc Rémy, titulaire à la pointe de l'attaque lilloise en fin de saison passée. Le Nigérian peut-il déjà revendiquer ce statut ? "C'est très difficile de trouver la définition du mot titulaire cette saison, il y aura tellement de matches à haute intensité, a répondu Galtier. C'est important pour lui en termes de confiance mais aussi pour l'équipe de savoir qu'on aura toujours la possibilité de marquer, même si on est mené au score." Comme avec Pépé et Leão la saison passée, finalement.