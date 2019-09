Un point, c'est tout. Pour la deuxième fois en quatre jours, l'Olympique de Marseille a concédé le match nul en Ligue 1, cette fois sur la pelouse de la lanterne rouge dijonnaise (0-0), pour le compte de la 7e journée. Trop peu dangereux en l'absence, notamment, de Dimitri Payet, le club phocéen fait du surplace au classement et reste provisoirement quatrième. Pour Dijon, qui prend son deuxième point de la saison, c'est une vraie bouffée d'oxygène après trois défaites de suite.

En plus de Payet, Florian Thauvin, Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez manquaient également à l'appel sur la pelouse de Gaston-Gérard, pour cause de blessures ou de suspension. Mais face au dernier de Ligue 1, un autre visage de l'OM était attendu. Du moins pas celui d'une équipe qui n'a réussi à trouver le cadre qu'à deux reprises, manquant d'idées dans son 4-3-3 initial avant un léger mieux lors du passage en 4-4-2.

Perrin proche de jouer les héros pour sa première

C'est un petit nouveau qui s'est procuré l'occasion la plus chaude du club phocéen. Plutôt propre pour sa première en charnière, Lucas Perrin a prouvé qu'il n'était pas attaquant en manquant le cadre presque à bout portant, sur un service idéal de Bounar Sarr (30e). Maxime Lopez (3e), Valère Germain (39e) et Nemanja Radonjic (71e) ont également manqué d'un peu de mordant dans la finition, alors que Dario Benedetto s'est chargé de faire passer un dernier frisson dans l'enceinte bourguignonne (89e).

A vrai dire, c'est le DFCO qui s'est montré le plus dangereux dans cette rencontre. Les hommes de Stéphane Jobart auraient pu être récompensés de leur excellent retour des vestiaires si le poteau n'en avait pas décidé autrement sur une tête de Bruno Ecuele Manga (52e) alors que Julio Tavares (63e) et Bryan Soumaré (71e) ont mis Steve Mandanda en difficulté. Mais, au terme d'un dernier quart d'heure enfin emballant, et qui a vu Valentin Rongier entrer très tardivement (83e), personne n'a su faire la différence.

Après avoir perdu cinq de ses six premiers matches de la saison, Dijon y verra du bon, sans aucun doute. L'OM, qui avait retrouvé des couleurs à la mi-septembre, se retrouve de son côté dans le creux de la vague, avant de recevoir Rennes dimanche (21h00).