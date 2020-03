Marseille (2e, avec 56 points)

Sa forme actuelle : Avec trois succès sur ses cinq derniers matchs, l’OM présente exactement le même bilan comptable que ses adversaires directs. La tendance est pourtant bien différente puisque le club olympien n’a gagné qu’un seul de ses trois derniers matches, malgré un calendrier favorable sur le papier (Nantes et Amiens à domicile, Nîmes à l’extérieur). Surtout, Marseille n’y arrive plus au Vélodrome. En 2020, les joueurs d'André Villas-Boas n’ont gagné qu’une seule rencontre à domicile, face à Toulouse (1-0) au terme d’un match qu’ils ne méritaient sans doute pas de gagner.

La profondeur de l’effectif : Si le club olympien peut se targuer de posséder un onze de grande qualité, il ne peut pas en dire autant de son banc. Les résultats obtenus depuis le début de la saison par Villas-Boas et son équipe ne doivent pas pour autant faire oublier la grande faiblesse et l’extrême jeunesse de son banc. Surtout pour une équipe en course pour la Ligue des champions. L’essoufflement actuel de l’OM vient en grande partie du manque de rotation possible. Le retour de blessure de Florian Thauvin, revenu sur les terrains face à Amiens (2-2), va toutefois faire du bien à Marseille.

Son calendrier : Il sera extrêmement difficile. Dans cette fin de saison, Marseille va devoir notamment se déplacer à Montpellier (29e journée), Lyon (33e) et Reims (38e) mais aussi recevoir le PSG (30e), Nice (34e) et Monaco (36e). Soit des matches contre six membres du top 9..

Thauvin remplace Payet lors de Marseille - Amiens en Ligue 1 le 6 mars 2020Getty Images

Rennes (3e, avec 50 points)

Sa forme actuelle : Après un début d’année 2020 compliqué (deux victoires en six rencontres), le Stade Rennais s’est repris depuis avec trois victoires sur ses cinq derniers matchs. Surtout, les Bretons restent sur trois succès consécutifs, devant Nîmes (2-1), à Toulouse (0-2) et surtout face à Montpellier (5-0). Sacrément impressionnants face à des Montpelliérains pourtant réputés solides, les joueurs de Julian Stephan ont retrouvé la forme au bon moment, notamment avec une défense redevenu imperméable (deux buts encaissés en cinq matches).

La profondeur de l’effectif : Sur le papier, le Stade Rennais a sans doute l’effectif le moins clinquant, le seul sans véritable "star" des trois formations en course pour la Ligue des champions. En revanche, Julian Stephan exploite à la perfection un effectif assez fourni. Le technicien rennais n’hésite d’ailleurs pas à faire tourner, avec cinq onze de départ différents lors des six derniers matches. Cette largesse d’effectif, bien aidée par la venue en prêt cet hiver de Steven Nzonzi, permet de garder de la fraîcheur au sein d’une équipe dont on aurait presque oublié qu’elle est privée de Clément Grenier depuis trois mois.

Son calendrier : A l’exception de la réception de Lyon (30e journée), le Stade Rennais aura des matchs "à sa main" au cours des prochaines semaines, avec que des équipes évoluant dans la seconde partie de tableau. Et il devra bien en profiter, puisque les joueurs de Julian Stephan finiront la saison avec un déplacement au Parc (37e) et la réception de Monaco (38e).

Romain Del Castillo (Rennes) célèbre son but contre MontpellierGetty Images

Lille (4e, avec 49 points)

Sa forme actuelle : C’est sans doute la formation que l’on qualifierait le plus d’équipe en forme dans cette course au podium. Si le LOSC a gagné ces trois dernières rencontres de championnat, comme Rennes, ils ont surtout remporté six de leurs sept derniers matches. Une série uniquement interrompue par leur défaite face à l’OM (1-2). Mais les Lillois ont aussi terrassé dans cette période deux concurrents directs, avec des succès sur Rennes (1-0), mais surtout sur Lyon (1-0) au terme d’une rencontre largement dominée. Leur match le plus abouti depuis plusieurs semaines. De quoi engranger un maximum de confiance en vue de la fin de saison.

La profondeur de l’effectif : Il serait difficile d’accorder au LOSC la même profondeur que cela peut être le cas de Rennes. Mais la densité de l’effectif lillois est d’un autre calibre. Renato Sanches, José Fonte, Jonathan Ikoné, Nicolas Gaitan… Le club nordiste compte pas moins de dix internationaux A dans son effectif, avec de nombreux joueurs de compléments habitués aux joutes de la Ligue 1, à l’instar de Benjamin André, Xeka, Jérémy Pied ou encore Luiz Araujo. Un subtil mélange d’expérience et de jeunesse qui offre à Lille un effectif complet que les blessures laissent jusqu’ici assez tranquille, malgré mes absences de Yusuf Yazici et Timothy Weah.

Son calendrier : C’est très nettement le plus facile des trois. Pas de PSG ni de Lyon au programme malgré des matches contre quatre des dix premiers. Mais le LOSC recevra dans trois des quatre cas (Monaco à la 30e journée, Nice à la 33e et Reims à la 35e), avec seulement un déplacement compliqué sur la pelouse de Montpellier (31e).