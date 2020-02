Victor Osimhen sera bien là. Touché face à Angers la semaine passée, l'attaquant du LOSC est remis pour le choc face à l'OM dimanche (21h). "Victor s'entraîne normalement, il fait 100% des séances. Il a fini avec une crampe (à Angers). Comme c'est un jeune joueur, il découvre encore son corps", a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse.

"Il avait senti une douleur quelques minutes auparavant et on avait décidé de le remplacer. Et sur sa dernière action, il s'est mis au sol en sentant une vive douleur, mais c'était simplement une crampe. Maintenant il sait ce que c'est...", a ajouté Galtier. Osimhen, meilleur buteur du LOSC avec 17 buts unités au compteur, dont 12 en championnat, devrait être aligné en attaque avec Loïc Rémy, en forme actuellement (5 buts e 2020, 11 au total), dans un système en 4-4-2 qui a fait ses preuves lors des trois derniers matches (victoires à Strasbourg, contre rennes et à Angers).

"On jouera sans pression"

Lille, quatrième de L1 à neuf longueurs de l'OM, doit absolument l'emporter dimanche face aux Phocéens pour continuer à rêver de la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions."L'OM reste sur une série impressionnante de nombre de points pris. Si on veut se battre pour les rattraper, il est important de réduire l'écart de points sur une confrontation directe. Ils ont l'avantage des points d'avance, si on veut espérer aller les titiller il faudra les battre", a souligné Galtier.

Victor Osimhen lors de Lille - Nantes en Ligue 1 le 11 août 2019Getty Images

L'entraîneur lillois, qui sera privé de trois joueurs suspendus, le défenseur central Gabriel et les milieux Benjamin André et Xeka, aborde sereinement le choc de dimanche. "Avoir gagné les trois derniers matches, ça nous donne la possibilité de préparer ce match dans de bonnes conditions physiques et dans de bonnes conditions psychologiques, a-t-il estimé. Ca sera difficile mais on jouera sans pression."