Deux matches, neuf buts marqués et zéro encaissé. Lyon ne pouvait pas rêver une meilleure entame de championnat. Et une plus belle première au Groupama Stadium. Dans une ambiance survoltée, l'OL a passé six buts à Angers (6-0) pour confirmer le large succès acquis à Monaco la semaine passée (0-3). L'ère Juninho-Sylvinho est parfaitement lancée. Et c'est très encourageant pour la suite de la saison. "Je pense que cette année, il y a un rival sérieux pour le haut du championnat", a glissé le président angevin Saïd Chabane après la lourde défaite de son équipe.

Cela en dit assez long sur la forte impression faite par l'OL. Des Gones transfigurés, bien plus consistants dans ce 4-3-3 où le trio Tousart-Thiago Mendes-Aouar a rayonné. Des Gones bien plus concentrés et travailleurs à la récupération que lors des saisons passées. C'est la première chose qui saute aux yeux avec ce nouvel OL. "Lyon n'a changé que trois joueurs mais il a changé d'état d'esprit, a résumé l'entraîneur angevin Stéphane Moulin en conférence de presse. Quand tout le monde travaille… Je pense qu'ils seront des concurrents pour le PSG."

Angers a aussi tendu le bâton pour se faire battre. Mais cet OL retient quand même l'attention par la qualité d'un collectif déjà au point après une pré-saison pourtant poussive. Comme si les Gones avaient déjà parfaitement intégré le message de Sylvinho. Une évolution dans les mentalités nécessaire pour ne pas reproduire les erreurs du passé. "On a changé notre état d’esprit par rapport à l’an dernier, a confirmé le capitaine lyonnais Jason Denayer. C’était important. On a défendu à 11 ce soir. C’est très important. Tout le groupe est solidaire. On doit poursuivre. Il faut continuer à évoluer en équipe."

Aouar - Depay, le symbole

Une équipe sublimée aussi par des individualités. Il n'y a pas grand-chose à jeter de ce côté-là. Plutôt des retours en forme à souligner, même si Moussa Dembélé a encore brillé avec son doublé. Mais les deux hommes qui incarnent le mieux le renouveau lyonnais sont des individualités qui sortent d'une saison en demi-teinte : Houssem Aouar et Memphis Depay. Libéré par la présence de Tousart et Thiago Mendes, le jeune milieu des Gones a éclaboussé le match de tout son talent avec un but superbe et deux passes décisives qui ne l'étaient pas moins pour Memphis Depay.

Le Néerlandais est l'autre grande satisfaction de cette entame de saison. Déjà buteur à Monaco lors du match d'ouverture, il s'est offert un doublé et une passe décisive de grande classe, après un dribble qui a totalement désarçonné la défense angevine. L'ancien Mancunien a parfaitement assumé son rôle de dynamiteur de défense. "Depay, c'est un grand joueur, a souligné Aouar au micro de beIN Sports juste après le coup de sifflet final. C'est plus facile pour nous et pour moi de le trouver. Et on sait que quand il a une occasion, il a plutôt tendance à la mettre au fond."

Tout l'OL a été brillant. Sur le terrain comme en dehors. La fête était belle mais il n'y a pas eu d'effusion de joie. À peine le sentiment du devoir accompli. Surtout le désir de poursuivre sur cette lancée. "Je continue dans ma lignée, a sobrement commenté Sylvinho. On a fait un grand match, mais on est vraiment en construction. Je pense qu'il nous encore faut deux ou trois journées pour être prêts. Je n'entraîne pas onze joueurs mais 23. Je construis mon groupe et c'est ça ma philosophie." Ses joueurs l'ont déjà bien comprise.