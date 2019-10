Sylvinho sera-t-il toujours sur le banc lyonnais le 19 octobre, à l’occasion de la réception de Dijon ? C’est loin d’être évident. Cette question, justement, les dirigeants des Gones sont en train de se la poser après la défaite à Saint-Etienne (1-0), et ils vont sans doute essayer d’y apporter la meilleure réponse possible durant la trêve internationale.

"Cela nous est rarement arrivé d'être dans cette situation, a reconnu Jean-Michel Aulas, qui attendait la fin de cette semaine conclue par le derby pour dresser le bilan des débuts du nouveau coach des Gones. Juninho, qui a toute la responsabilité du département sportif depuis le début de saison va devoir réfléchir. Nous allons nous voir avec lui et probablement un certain nombre d'autres personnes dans les jours qui viennent. Nous avions dit que nous ferions un premier bilan mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans les clous de ce que nous espérions."

" Juninho est arrivé avec beaucoup d'espérance, il est un peu secoué "

Contrairement à Juninho, qui a traversé la zone mixte sans un regard vers les journalistes, le président de l’OL a pris le temps de s’arrêter face aux micros. Et ce qu’il a déclaré a semé le trouble. "Changer d’entraîneur ? Je ne sais pas, posez la question à Juninho, c’est lui le responsable du département sportif. Il est arrivé avec beaucoup d’espérance, actuellement il est un peu secoué. Il a peut-être un peu moins de recul que je peux en avoir avec 32 ans d'expérience comme président."

Au sortir de la défaite contre Nantes la semaine dernière (0-1), Juninho avait estimé que c’était "au président Aulas de prendre la meilleure décision." Les deux hommes semblent donc se renvoyer la balle, alors que la prochaine quinzaine risque d’être très animée entre Rhône et Saône. "C'est vrai que l'on ne peut pas ne rien faire et toutes les hypothèses sont envisageables, a repris JMA dans une formule lourde de sens. Il va proposer des choses et je trancherai évidemment avec le conseil d'administration."

"Suis-je encore l’homme de la situation ? Ce n’est pas à moi de le dire"

Le dirigeant des Gones n’est toutefois pas allé jusqu’à dire que le technicien brésilien allait être remercié dans les prochaines heures, mais a appelé à la réflexion : "Nous avons un comité de gestion lundi soir et un conseil d'administration d'arrêté des comptes, mardi. Il faut prendre le temps de bien réfléchir aux côtés positifs et négatifs. On vient de réussir un match en Ligue des Champions où nous sommes bien placés pour la qualification. Il faut tenir compte de l'avis des joueurs et des autres entraîneurs."

Sylvinho, lui, ne semblait pas se soucier de son avenir et a essentiellement pointé du doigt les mauvaises manies de sa formation,qui a encore encaissé un but en toute fin de match. "Perdre autant de points dans les dernières minutes, ce n’est pas admissible, s’est-il agacé. C’est encore plus frustrant lors d’un derby. Ce résultat ne me plaît pas du tout. A choisir, je préfère prendre 3-0 ou 4-0." Avant d’ajouter, pour donner le ton de journées qui s’annoncent décisives : "Suis-je encore l’homme de la situation ? Ce n’est pas à moi de le dire."