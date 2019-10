Lyon - Metz : 2-0

Deux mois et demi que l’OL n’avait plus connu pareil sentiment en Ligue 1. Face à Metz, le club rhodanien a interrompu sa triste série de huit matches sans succès en L1. Une victoire logique (2-0), car les hommes de Rudi Garcia ont été dominateurs et ont proposé un visage offensif enfin attrayant. Mais loin d’être facile, pour cette équipe encore en rémission, et qui a tremblé à plusieurs reprises face aux Grenats. Les protégés de Jean-Michel Aulas peuvent remercier Memphis Depay, capitaine du soir et principal danger de son équipe.

C’est le Néerlandais qui a ouvert le score sur une percée en solitaire (28e), avant d’obtenir un penalty généreux, transformé par Moussa Dembélé (33e), qui en a profité pour inscrire son 7e but de la saison en championnat. L’entente entre les deux joueurs associés devant dans le 4-4-2 de Garcia a d’ailleurs fait pas mal d’étincelles. Une belle promesse pour la suite, tandis que Lyon grimpe de cinq places et se retrouve provisoirement 12e.

Ce qu’on en retient : L’OL n’a pas tout maîtrisé, mais continue de progresser et s’offre un bol d’air.

Brest - Dijon : 2-0

En moins de quatre minutes, Brest a plié l’affaire à l’entame du second acte. Paul Lasne à la 49e minute puis Denys Bain à la 52e ont donné au Stade brestois un avantage décisif face à Dijon ce samedi (2-0). Ce même Bain a pris un carton rouge susceptible de relancer le suspense à la 70e minute, après une interminable intervention du VAR, mais les Dijonnais n’en ont pas profité. Ils se retrouvent lanterne rouge, à la suite du succès de Strasbourg, tandis que leurs bourreaux du soir occupent la cinquième place du classement.

Ce qu’on en retient : Etonnant cinquième, Brest fait la bonne opération de la soirée.

Brest - DijonGetty Images

Montpellier - Angers : 0-0

Le SCO était venu à Montpellier pour défendre et contrer. Il a surtout bien défendu. Les locaux ont été un peu plus entreprenants, mais Andy Delort et Gaëtan Laborde (qui a frappé sur le poteau à la 57e minute) n’ont pas été en réussite. Malgré leur relative domination (59% de possession du ballon), les joueurs de la Paillade n’ont cadré que 3 tirs, contre 5 pour leurs adversaires. Résultat : ce match de haut de tableau a accouché d’un petit 0-0. Après 11 journées et en attendant les rencontres de dimanche, Angers est 6e, le MHSC 8e.

Ce qu’on en retient : Deux équipes à leur place qui devront montrer autre chose pour continuer de regarder vers le haut

Strasbourg - Nice : 1-0

Strasbourg n’est plus dernier de Ligue 1. Le RCSA a décroché un succès primordial ce samedi lors de la 11e journée face à Nice (1-0). Adrien Thomasson a marqué de près à la 23e minute, puis les Strasbourgeois ont géré, malgré quelques frayeurs en fin de match face à des Aiglons réduits à 10 peu avant l’heure de jeu (exclusion de Racine Coly à la 56e). Cette victoire permet à Strasbourg de faire un bond de trois places et donc de monter au 17e rang, à seulement une unité de Nice, 13e.

Ce qu’on en retient : Cette victoire donne de l’air à Strasbourg, tandis que Nice s’enlise.

Reims - Nîmes : 0-0

Nîmes pourra peut-être se sentir lésé par l'arbitrage puisqu'un but de Kevin Denkey (30e) a été refusé pour un corner ayant franchi les limites du terrain selon les explications d'Anthony Briançon à la mi-temps au micro de beIN Sports. Excepté cette péripétie, les Nîmois ont eu des situations pour s'imposer tout comme les Rémois mais l'efficacité a manqué ce samedi soir en Champagne. Les Crocos, 18es, avancent toujours au ralenti et sont à la recherche d'une victoire depuis un mois. Reims, de son côté, reste toujours bien installé en haut du classement (4e).

Ce qu'on retient : Un match nul et vierge, oui. Mais bien plus vivant que le score ne le laisse deviner.