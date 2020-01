Lyon a joué à se faire peur, mais il a finalement glané son troisième succès suite en 2020, sur la pelouse de Bordeaux (1-2). Dominateur, face à une équipe de Bordeaux invisible une grande partie de la rencontre et terriblement maladroite, l'OL a d'abord été mené suite à une énorme bévue de Joachim Andersen en premier période, avant de renverser la vapeur grâce à Maxwell Cornet et Moussa Dembélé. Les Rhodaniens remontent provisoirement à la 5e place.

Avec 22 tirs à 5, une possession de balle largement en sa faveur (60%), et une prestation collective aboutie avec de beaux mouvements offensifs, l'Olympique Lyonnais aurait dû passer un après-midi très tranquille du côté du Matmut Atlantique. Sauf que cet OL, bien qu'il retrouve des couleurs, est toujours chancelant.

Andersen a mis les siens dans de beaux draps

Bordeaux, qui n'a rien montré ce samedi, a bien été aidé par les visiteurs, qui ont prolongé la période de Noël en offrant un gros cadeau aux Girondins. Alors qu'ils contrôlaient la rencontre et s'étaient montrés d'emblée dangereux (3e, 6e, 15e), les hommes de Rudi Garcia ont permis aux locaux d'ouvrir le score par Jimmy Briand, sur une offrande d'Andersen, qui a raté sa passe en retrait pour Lopes dans sa surface (1-0, 16e). Un scénario catastrophe pour Lyon, d'abord extrêmement maladroit devant le but malgré une pelleté d'occasions (21e, 22e, 41e).

Agacé par la prestation de son équipe, l'entraîneur bordelais Paulo Sousa a même lancé sa recrue Remi Oudin avant la pause (39e) pour tenter de renverser la tendance, en vain. Les Olympiens ont été beaucoup plus en réussite au retour des vestiaires, et ont renversé la partie en trois minutes. D'abord par Cornet, dont la frappe contrée a surpris Benoit Costil (1-1, 50e). Puis c'est Dembélé, qui restait sur 5 matches sans marquer en Ligue 1, qui a inscrit son 14e but cette saison sur un bon service de Cornet (1-2, 53e).

Le VAR sauve les Gones

Bordeaux, apathique, a continué à subir, sauf que les Lyonnais ont fait durer le suspense jusqu'au bout en se montrant à nouveau maladroits devant le but, ou en gérant mal plusieurs situations offensives dangereuses (57e, 68e, 70e, 79e). Même Dembélé, d'habitude chirurgical dans la surface, a vu la barre repousser son ballon piqué (75e).

Bordeaux a pensé égaliser via Laurent Koscielny (84e), sauf que le VAR est venu à la rescousse des Gones, signalent l'ancien Gunner hors-jeu. L'OL pouvait repartir avec le sourire, se rapprochant du podium et retrouvant de la confiance, tandis que les Girondins s'inclinent pour la 4e fois de suite en championnat et s'enfonce dans le ventre mou.