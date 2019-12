L’Olympique Lyonnais, c’est tout un paradoxe. Encore une fois décevante à Reims (1-1) ce samedi, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, l’équipe de Rudi Garcia aurait tout de même pu partir en vacances sur une victoire si Moussa Dembélé n’avait pas manqué son penalty en toute fin de match. Mais cela n’aurait rien été d’autre qu’un hold-up tant l’OL, désormais 12e du championnat, ne méritait pas mieux en terre champenoise.

C’est bien simple : en dehors du penalty complètement manqué par Dembélé, la formation lyonnaise n’a jamais semblé en mesure de faire la différence à Auguste-Delaune. Les semaines s’enchaînent, les matchs passent et les maux restent les mêmes. Malgré une éclaircie contre Toulouse (4-1) en Coupe de la Ligue, les Lyonnais ne parviennent toujours pas à dégager une véritable identité de jeu ou un esprit collectif digne de ce nom, et ils l’ont rapidement prouvé à Reims.

Tousart a pourtant mis son équipe sur la voie royale dès la 9e minute de jeu avec un but de renard des surfaces, mais son équipe n’a fait que reculer par la suite… Et cela sans aucune raison apparente : Reims a certes tenté de réagir dans la foulée, mais sans forcer. L’OL aurait pu attaquer pour enfoncer le clou, il a préféré faire l’inverse : défendre pour retirer une épine du pied à l’adversaire, dont l’égalisation sur un penalty de Cafaro n’a surpris personne avant la pause (44e).

Mathieu Cafaro (Reims) trompe Anthony Lopes (Lyon) sur penaltyGetty Images

Second acte catastrophique des Gones

Sonnés juste avant le retour au vestiaire, les Gones n’ont pas fait mieux après la pause. Ils ont même fait pire, avec une fébrilité défensive de tous les instants. Cafaro et Rémi Oudin, souvent en infériorité numérique, ont toujours réussi à semer la zizanie dans la surface adverse, notamment sur le côté du néo-latéral gauche Maxwel Cornet. Et sans les parades d’Anthony Lopes ou les sauvetages de Jason Denayer, le bateau lyonnais aurait certainement coulé.

Mais il a tenu bon. Et il s’agira sans doute du seul motif de satisfaction pour Garcia car, en dehors de ça, l’OL méritait à peine d’avoir des regrets. Désormais, place aux vacances pour les Gones, qui finissent donc l’année 2019 à une bien triste 12e place en Ligue 1, à 7 points du podium et surtout 12 de l’OM, solide dauphin. A l’heure actuelle, il n’y qu’un seul Olympique dans la locomotive de tête, et ce n’est pas forcément celui qu’on attendait en début de saison.