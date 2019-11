Alors qu'on promettait l'enfer à Dijon, le PSG a chuté pour la troisième fois en Ligue 1 cette saison - déjà - au stade Gaston-Gérard. Plombé par son entame catastrophique, puis par l'inefficacité de ses attaquants, Mauro Icardi en tête, le club de la capitale a livré un match sans. Tout le contraire de Dijon, qui a joué crânement sa chance malgré trois changements consécutifs à des blessures. Mounir Chouiar et Jhonder Cadiz ont répondu à l'ouverture du score de Kylian Mbappé (2-1). Le PSG reste leader tandis que Dijon perd provisoirement son statut de lanterne rouge.

On s'attendait à une énième raclée mais la magie du football s'est chargée de nous faire mentir. A Dijon, le PSG n'a rien montré, au point de tomber dans la faute professionnelle. Il faut dire que les Dijonnais ont tout fait pour mériter leur victoire, dessinée dès les premières minutes de la rencontre, avec un esprit conquérant. C'est pourtant les Parisiens qui ont marqué les premiers, grâce au talent de Mbappé, auteur d'un subtil ballon piqué sur un excellent service d'Angel Di Maria (0-1, 19e). On croyait que ce but allait réveiller les hommes de Thomas Tuchel, d'autant que Senou Coulibaly (29e) et Fouad Chafik (33e) ont quitté prématurément leurs partenaires suite à des pépins physiques.

Le PSG passe à côté

Le PSG n'a jamais su trouver la bonne formule dans ce face-à-face sans rythme, ni ambiance. Et à force de déjouer, voire de ne pas jouer du tout, le leader de Ligue 1 s'est fait cueillir à des instants importants du match. Juste avant la mi-temps, Mounir Chouiar a repris un centre repoussé par Keylor Navas (1-1, 45e+6). Après la pause, Jhonder Cadiz s'est fendu d'un festival, éliminant trois joueurs et trompant le gardien parisien d'un tir entre les jambes (2-1, 47e). Pêchant par manque d'envie et d'implication, les Parisiens ont ensuite rivalisé de maladresse. Mauro Icardi, notamment, n'a jamais su régler la mire (61e, 66e, 75e, 87e) et a tapé la barre (64e). Leandro Paredes a lui aussi touché le poteau sur une reprise de loin (69e).

C'est la troisième fois de la saison que le PSG chute en Ligue 1, ici par un excès d'insuffisance face à une équipe qui était dernière au coup d'envoi. Les absences de Thiago Silva et Marco Verratti, deux piliers de l'effectif, ont dû peser dans la prestation parisienne. Même si elles n'expliquent pas cet état d'esprit témoignant de joueurs à côté de la plaque. Ce n'est, bien sûr, qu'un incident dans la vie de ce PSG attendu dans d'autres échéances. Mais toujours est-il qu'il fait tâche pour un champion de France en titre favori à sa succession. Rendez-vous face à Bruges, en Ligue des Champions, pour l'opération rachat.