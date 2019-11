L'OM va bien, et l'a confirmé au Vélodrome face à Brest (2-1), en empochant sa quatrième victoire de suite en Ligue 1. Un résultat amplement mérité pour les Marseillais, qui se sont fait peur en fin de match mais qui ont été sauvés par Nemanja Radonjic, déjà buteur à Toulouse le week-end dernier et qui a sorti les siens d'un mauvais pas. Marseille prend quatre points de marge sur son plus proche poursuivant, Angers, et se rapproche à cinq longueurs du leader parisien, en déplacement à Monaco dimanche soir

En dix matches au Vélodrome jusqu'ici, Brest n'avait jamais gagné (8 défaites, 2 nuls). Or ce n'est certainement pas ce vendredi que la série allait s'arrêter pour les Olympiens. Cela fait en effet huit ans que Marseille n'avait pas autant frappé au but dans un match de championnat (34 tirs), et c'est peu dire que les 3 points sont mérités pour les hommes d'André Villas-Boas... qui ont cependant tremblé et préservé le suspense jusqu'au bout en se montrant très maladroits et malchanceux face au but adverse.

Le Stade Brestois, qui a affiché un très bel état d'esprit en cherchant à relancer proprement et en multipliant les passes depuis ses 30 mètres, ne pouvait pas non plus espérer mieux en se montrant aussi faible techniquement. Les Bretons ont donné un nombre incalculable de ballons de but à leurs adversaires, efficaces au pressing, et emmenés à nouveau par un excellent Dimitri Payet. Sauf que les Olympiens ont buté très longtemps sur un Gautier Larsonneur encore une fois très solide (12e, 38e, 51e, 72e).

Radonjic, nouvelle entrée décisive

Morgan Sanson (36e) ou Duje Caleta-Car (51e) ont aussi symbolisé les doutes des Marseillais devant le but, en ratant la mire sur des situations faciles ("seulement" 10 tirs cadrés), alors que l'OM a aussi touché les montants à trois reprises (17e, 62e, 64e). Brest n'a pas vu le jour au Vélodrome, mais s'est créé une énorme occasion par Irvin Cardona en contre (13e). La déviation de l'attaquant brestois sur un centre de Julien Faussurier a longé la ligne de but et touché les deux poteaux d'un Steve Mandanda très tranquille par ailleurs. Bouna Sarr a fini par libérer (une première fois) le Vélodrome sur une frappe en bout de course dans le but vide après un bon travail de Dario Benedetto (1-0, 56e).

Malgré tout, l'OM restait sous la menace du promu, qui a opéré plusieurs changements offensifs avec succès afin de s'approcher du but adverse. Et sur un éclair, Gaëtan Charbonnier a lancé Cardona dans la surface, avant que celui-ci n'égalise d'un piqué subtil (1-1, 88e).

Douchés, les Marseillais ont viré dans l'euphorie une minute plus tard, sur une merveille de frappe de Radonjic qui, après avoir passé 26 matches comme un fantôme, a inscrit un but pour le deuxième match de suite avec Marseille, après celui face à Toulouse le week-end dernier (2-1, 89e). Une joie méritée pour un club qui enchaîne quatre victoires consécutives pour la première fois depuis près de deux ans et qui va passer le week-end bien au chaud.