LIGUE 1 - La saison 2019/2020 a pris fin jeudi après la décision de la Ligue de football professionnel d'arrêter la compétition à cause de la crise sanitaire. Le 7e titre de Thiago Silva et Marco Verratti, un record, le doublé de Kylian Mbappé, la terrible série toulousaine… Nous avons compilé dix chiffres marquants d'une saison qui restera dans les annales.

7

Jeudi, le Paris Saint-Germain a obtenu son neuvième titre de champion de France. Un titre acquis après un vote des présidents de Ligue 1 et à l'unanimité. La date du jeudi 30 avril a aussi été historique pour Marco Verratti et Thiago Silva. Présents au club depuis 2011 et 2012, l'Italien et le Brésilien ont participé aux sept derniers titres parisiens. Une longévité qui leur permet de rejoindre Juninho, Sydney Govou, Grégory Coupet, Hervé Revelli et Jean-Michel Larqué en tête du palmarès. En fin de contrat, Thiago Silva n'aura peut-être pas l'occasion d'en glaner encore un. En revanche, Verratti peut devenir le seul recordman la saison prochaine.

2

Une question pour commencer : depuis quand un joueur français n'avait-il pas conservé son titre de meilleur buteur du championnat ? Alexandre Lacazette ? André-Pierre Gignac ? Karim Benzema ? Djibril Cissé ? Aucun de ceux-là. Il faut remonter à Stéphane Guivarc’h (meilleur buteur en 1996-1997 et 1997-1998 avec l'AJ Auxerre) pour voir pareille performance pour un tricolore. Performance rééditée par Kylian Mbappé, meilleur buteur la saison dernière et encore en tête avec ses 18 buts (en 20 matches, s’il vous plaît) en 2019-2020.

18

Le Président Olivier Sadran a déjà menacé d'un recours après l'arrêt du championnat à la 28e journée et quelques voix se sont élevées pour remettre en doute le bien fondé de cette volonté. Dernier avec 13 points soit 14 de moins que le premier non-relégable, le TFC ressemblait à un cancre voué à la Ligue 2. Les Toulousains quittent d'ailleurs l'élite sur une série de 18 matches sans succès (1 nul, 17 défaites), la plus longue de leur histoire.

4

Nemanja Radonjic a longtemps été critiqué sur la Canebière. Arrivé à l'été 2018 en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, il n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de sa première saison. Rebelote en 2019/2020 jusqu'à un coup de chaud ahurissant entre le 24 novembre et le 14 décembre : 4 buts en sortant du banc à chaque fois, ce qui fait de lui le remplaçant le plus prolifique dans l’élite.

16

Si vous ne deviez retenir qu'un match de Rayan Cherki cette saison, ce serait sans doute son récital en 16e de finale de Coupe de France face à Nantes en janvier dernier. Le 19 octobre 2019 restera pourtant une date plus importante encore dans sa carrière. A 16 ans et 2 mois, il débutait sa carrière professionnelle face à Dijon. La pépite lyonnaise est le plus jeune joueur à avoir évolué en Ligue 1 cette saison.

41

Valentin Rongier a beaucoup de qualités. Son transfert rocambolesque a finalement fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille qui a trouvé avec l'ancien Nantais le pendant de Morgan Sanson au milieu de terrain. Pressing, activité, projection vers l'avant, Rongier sait faire beaucoup de choses. Ce qu'il n'a pas su faire en revanche c'est marquer avec le maillot de l'OM. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé avec 41 tirs. Personne n'a autant tenté sans trouver le chemin des filets dans notre championnat en 2019-2020.

100

Thilo Kehrer n'a pas beaucoup joué cette saison. Et pour cause une blessure au pied l'a tenu éloigné des terrains d'août à décembre. Il peut toutefois se targuer d'avoir remporté les sept matches qu'il a disputés. Aucun joueur n'a joué autant sans connaître le nul ou la défaite. A l'opposée, saison compliquée pour Quentin Cornette à Amiens (6 nuls, 7 défaites) et Kouadio Koné à Toulouse (1 nul, 12 défaites) qui n'ont pas connu le goût de la victoire.

1

Eduardo Camavinga est LA révélation de la saison en ligue 1. Son talent a éclaboussé le championnat et pourrait l'emmener loin de Rennes très rapidement. Le 18 août dernier, il livrait une performance XXL dans la victoire rennaise face au PSG. Ce jour-là, à 16 ans et 281 jours, il a délivré sa première passe décisive en Ligue 1. Aucun joueur plus jeune que lui n'a été impliqué dans un but dans les cinq grands championnats cette saison.

