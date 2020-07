LIGUE 1 - A moins d'un mois de la reprise du championnat, Médiapro s'active. Après avoir passé des accords avec TF1, puis Altice, le groupe se serait désormais lié à Netflix selon nos confrères de l'Equipe.

Médiapro prépare sa rentrée et de quelle manière ! Après s'être associé à TF1 début juin pour la création de la chaîne Téléfoot, censée diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2, le groupe s'est lié avec Altice pour la co-diffusion avec RMC Sport de la Ligue des champions et la Ligue Europa. Et c'est loin d'être terminé. Selon l'Equipe, Médiapro s'est rapproché de... Netflix pour proposer un abonnement qui associerait football, séries et films.

Et si en s'abonnant à Téléfoot, vous bénéficiez également d'un abonnement à Netflix ? C'est l'offre "agressive" que Médiapro et le géant américain de vidéo à la demande proposent. Pour 30€ par mois, avec une durée d'engagement d'un an, vous pourriez ainsi profiter des deux (Téléfoot, uniquement sur le site internet et application) selon l'Equipe. Cette offre est qualifiée d'agressive, car l'abonnement à Netflix reviendrait à environ 4€ par mois, presque trois fois moins que l'offre standard actuelle. L'abonnement à Téléfoot est lui à environ 25,90€ par mois. Toujours selon nos confrères c'est Médiapro qui "devrait gérer le paiement et les données des futurs abonnés à cette offre avant de reverser une quote-part au géant américain".

Cette offre permettrait à Médiapro de se positionner "clairement et frontalement face à Canal +", qui propose le même genre d'abonnement. Du côté de Netflix, "ce nouvel accord doit lui permettre de continuer à grappiller des abonnés" tout en se différenciant de ses concurrents.

