Rennes change de gardien. Le président rennais Olivier Létang, a annoncé samedi après la défaite de Rennes face au PSG au Trophée des Champions le recrutement pour quatre ans du portier international sénégalais Edouard Mendy, venu remplacer le Tchèque Tomas Koubek, qui s'est engagé "à l'étranger". Mendy, 27 ans, s'est révélé la saison passée en Ligue 1 avec Reims, ce qui lui a permis de devenir le titulaire dans les cages de sa sélection. Mais il n'a pas pris part au beau parcours à la CAN des Lions de la Teranga, finalistes en juillet, en raison d'une fracture à une main contractée durant la compétition.

Létang a donné des nouvelles positives de Mendy. "Il a repris l'entraînement, a indiqué le dirigeant breton. Il passera avec nous la traditionnelle visite médicale. Je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. On a une relation de confiance avec le club de Reims, on s'est engagé, les choses sont claires. Edouard va nous rejoindre pour les quatre prochaines saisons". Létang en a profité pour faire un point sur le mercato. "On est dans une position assez tranquille avec Julien (Stéphan). On veut vraiment que les joueurs qui nous rejoignent soient des joueurs qui améliorent la qualité de l'effectif. On le fera que si c'est le cas", a-t-il déclaré.

Tomas Koubek, lui, quitte Rennes et la Ligue 1 deux ans après y avoir posé ses valises. Le gardien tchèque, héros de la finale de la Coupe de France remportée face au PSG (2-1), n'a pas pu retenir ses larmes en zone mixte après le Trophée des Champions. "C'était mon dernier match, je vais partir, a-t-il lâché devant les micros, la voix chargée d'émotions. Je ne peux pas encore dire où je vais jouer. Je veux remercier tout le monde."