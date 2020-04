LIGUE 1 - Dans un entretien publié sur son site officiel, Neymar s'est confié sur la situation actuelle et le manque de compétition causé par la pandémie de Covid-19. Le Brésilien espère aussi qu'une décision quant à la reprise des championnats soit prise rapidement.

Le ballon rond manque à tous, même aux meilleurs. Alors qu'il suit une préparation physique poussée, l'attaquant brésilien s'est exprimé dans un article publié sur son site officiel. Neymar s'est confié sur son ressenti vis-à-vis de la situation : "Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment !".

L'attaquant parisien en a profité pour s'exprimer sur la date reprise de la compétition, aujourd'hui inconnue : "Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J'espère que la décision sera connue bientôt". Vu son dernier match sous la tunique rouge et bleue, il est même certain que les supporters du PSG sont impatients de retrouver leur numéro 10.

