Metz – Bordeaux : 1-2

Metz a assuré le spectacle dès les premières minutes. D'abord positivement avec la reprise de volée superbe de Niane sur un cornet de Pajot venue se loger dans le petit filet de Costil (2e). Puis négativement, avec l'expulsion logique du même Pajot pour un tacle très dangereux (8e). Une situation compliquée pour les relégables, mais Bordeaux a mis du temps à revenir à hauteur. Il a fallu attendre une frappe de Basic déviée pour voir les Girondins égaliser (52e). Si la reprise de Jimmy Briand n'a trouvé que le poteau (70e), celle d'Oudin a donné la victoire aux siens (84e).

Ce qu'on en retient : L'ouverture du score précoce puis une expulsion et 80 minutes à 10 : Metz peut être frustré.

Amiens – Monaco : 1-2

Après le succès à Angers, qui faisait suite à trois revers consécutifs en championnat, Monaco pensait aller mieux, mais Benjamin Leconte lui a tiré une balle dans le pied. En manquant sa relance, il a offert une excellente occasion à Amiens. Otero puis Guirassy, servi sur la droite de la surface, n'ont pas laissé passer leur chance. La frappe de l'attaquant franco-guinéen s'est logée sous la barre monégasque (9e). Heureusement pour le portier, Ben Yedder puis Slimani ont fait oublier son erreur. Le premier sur une inspiration géniale et un enchaînement contrôle du droit et reprise du gauche dans la surface (85e), le second sur une tête sur corner (90e).

Ce qu'on en retient : Où serait Monaco sans Ben Yedder et Slimani ?

Rennes – Brest : 0-0

Et de deux matches sans victoire pour Rennes, qui voit sa place sur le podium de plus en plus menacée. Battu par Lille en milieu de semaine, le Stade Rennais n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Brest dans le derby breton. Tait et Niang avaient pourtant allumé la mèche très tôt (2e, 4e) sans trouver le cadre mais la meilleure occasion rennaise, une percée de Léa-Siliki dans l'axe, s'est conclue par une frappe sur la barre pour le milieu de terrain (37e). Côté Brestois, Cardona a bien eu deux situations, une par période, sans pouvoir tromper Mendy.

Ce qu'on en retient : Rennes fait du surplace. Après une période faste, attention à la redescente.

Nice - Nimes : 1-3

D’entrée, les Niçois se sont mis dans de bonnes dispositions en ouvrant le score dès la 6e minute grâce à Claude-Maurice. L’ancien Lorientais a inscrit son premier but dans l’élite d’un magnifique enchaînement qui a trompé Bernardoni. Mais les Nîmois n’ont rien lâché, et Loick Landre a permis aux siens d’égaliser d’une belle tête sur corner à la 40e minute. Dans la foulée, les Crocos ont même pensé prendre l’avantage, mais le but de Philippoteaux a été refusé pour une main de Benrahou au début de l’action (41e). Au retour des vestiaires, Boudaoui a été logiquement expulsé pour un tacle très dangereux sur la cheville de Philippoteaux. Le milieu s'est fait justice lui-même en inscrivant le deuxième but nîmois (53e), avant d’être contraint de sortir sur blessure. En infériorité numérique, Nice a poussé mais n’est pas parvenu à refaire son retard. Et à la 90e minute, Koné a confirmé la victoire précieuse des Crocos en achevant le Gym. Grâce à sa victoire, Nîmes consolide sa place de barragiste. L’OGC Nice perd quant à lui de précieux points dans la course à l’Europe.

Ce qu'on en retient : La détermination de Romain Philippoteaux qui, malgré une blessure à la cheville, a redonné l’avantage aux siens à la 53e minute.

Les joueurs du Nîmes Olympique célèbrent un but face à l'OGC Nice en Ligue 1Getty Images

Dijon – Nantes : 3-3

Qui aurait pu imaginer un tel scénario ? Entre la 16e et la 33e minute, quatre buts ont été inscrits sur la pelouse de Gaston-Gérard. Mavididi a d’abord ouvert le score pour le DFCO avant que Simon n’égalise pour les Canaris (21e). Après Mavididi, c’est Tavares qui a redonné l’avantage aux siens à la 29e avant que son coéquipier Alphonse n’inscrive un très joli but… contre son camp (34e). Le défenseur dijonnais, légèrement poussé dans le dos par Emond, a trompé son gardien d’une tête imparable sur un corner nantais. Le second acte a été terne, jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire. A la 90e minute, Mavididi s’est offert un doublé et donné l’avantage aux siens. Dijon a cru tenir son succès mais les Canaris n’ont pas abdiqué, et Girotto a égalisé d’une belle tête lobée dans le temps additionnel. De peu, Nantes a évité une troisième défaite consécutive.

Ce qu'on en retient : Un scénario fou et inattendu entre ces deux équipes.