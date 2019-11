Montpellier n'a pas eu à forcer son talent. Ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, les Héraultais ont aisément disposé de Toulouse (3-0). Gaëtan Laborde (43e), Damien Le Tallec (59e) et Téji Savanier (75e) ont ravi leur public du stade de la Mosson. Montpellier remonte provisoirement à la cinquième place du classement, tandis que Toulouse, 19e, s'enfonce et glisse donc dans la zone de relégation.

Gaëtan Laborde attendait cela depuis six mois. Auteur de son dernier but en championnat le 10 mai dernier, contre Saint-Etienne, l'attaquant montpelliérain a enfin ouvert son compteur cette saison. Le numéro 10 en a aussi profité pour débloquer la situation dans un match particulièrement fermé. Profitant d'un exploit individuel d'Andy Delort, l'ancien Bordelais a ensuite marqué, plein d'autorité, au milieu de trois adversaires (43e, 1-0).

Savanier a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs

Pourtant, plus tôt dans la rencontre, c'est bien l'international algérien qui avait levé les bras le premier. Alors qu'il pensait avoir ouvert le score, l'avant-centre a finalement vu son but être annulé, pour hors-jeu, après consultation du VAR par l'arbitre (13e). Daniel Congré, quant à lui, avait lancé Delort en profondeur sur l'ouverture du score. Le défenseur s'est ensuite mué en passeur décisif. Auteur d'un excellent centre venu de la droite, l'ex-Toulousain a déposé le ballon sur la tête de Damien Le Tallec, qui a doublé la mise (59e, 2-0).

Enfin, particulièrement précis sur tous les coups de pied arrêté qu'il a été amené à tirer, Téji Savanier a vu ses efforts être finalement récompensés. Revenu de blessure le 19 octobre dernier après près de trois mois d'absence, l'ancien Nîmois a enfin réussi à inscrire son premier but sous ses nouveaux couleurs, d'une frappe lointaine, du gauche (75e, 3-0). Le milieu de terrain a ainsi parachevé un succès fleuve et tranquille de son équipe, qui n'a plus perdu à domicile depuis le 10 août dernier.

Après deux défaites consécutives en championnat (Rennes et Lyon), le TFC, désormais plus mauvaise défense du championnat avec 25 buts encaissés, a confirmé ses difficultés du moment, se montrant même incapable de cadrer la moindre frappe jusqu'aux dix dernières minutes de la rencontre. Mais ni Nicolas Isimat-Mirin (80e), ni Kelvin Amian (85e) n'ont réussi à tromper la vigilance de Geronimo Rulli, qui s'est contenté, à chaque fois, de se coucher sur le ballon. Incapables de gagner loin du Stadium Municipal depuis le 10 janvier dernier, Toulouse continue d'étaler ses lacunes loin de ses bases. Relégables, les Hauts-Garonnais vont devoir impérativement prendre le maximum de points chez eux. Histoire de s'éviter une nouvelle saison galère.