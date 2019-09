A défaut d’être totalement convaincant, le FC Nantes version Christian Gourcuff continue d’engranger des points. Au terme d’une rencontre longtemps insipide, les Canaris ont dominé Reims ce dimanche (1-0) grâce à un but de Kalifa Coulibaly. Cette troisième victoire d’affilée permet au club du président Waldemar Kita de s’installer provisoirement sur la dernière marche du podium.

Le match de Ligue 1 programmé le dimanche à 15h est parfois idéal pour accompagner une sieste. Ce Nantes - Reims en a été l’exemple parfait, au moins durant les 45 premières minutes. Sous une chaleur accablante (la température était légèrement supérieure à 30°C au coup d’envoi), ni les hommes de Christian Gourcuff, ni ceux de David Guion n’ont réussi à emballer la partie. A tel point qu’aucune occasion vraiment digne de ce nom n’a pu être signalée au cours d’un premier acte très terne.

Les Canaris accompagnent le PSG et Rennes sur le podium

La seconde période n’a pas été beaucoup plus enthousiasmante. Aligné pour la première fois avec les Canaris, Ludovic Blas a été plutôt discret. En face, Moussa Doumbia et Dereck Kutesa ont été volontaires mais trop maladroits à l’approche de la cage adverse. La seule étincelle de la rencontre est finalement venue du buteur maison, à savoir Kalifa Coulibaly. Opportuniste, l’attaquant malien a récupéré le ballon à l’entrée de la surface avant d’ajuster Predrag Rajkovic d’une frappe croisée du droit (69e, 1-0).

Malgré les entrées en jeu de Mathieu Cafaro et de Hyunjun Suk, les Champenois ne sont pas parvenus à combler leur retard et ont donc concédé leur deuxième revers de la saison. Les Nantais, pour leur part, ont su être suffisamment efficaces pour décrocher un troisième succès de rang en championnat. Avec désormais dix points au compteur, le FCN est provisoirement troisième de Ligue 1, derrière le PSG et Rennes.