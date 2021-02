On prend les mêmes et on recommence. Déjà sur le banc de l’OM mercredi face à Lens (2-2) lors de la 23e journée de Ligue 1, Nasser Larguet va encore assurer l’intérim sur le banc olympien pour la réception du Paris Saint-Germain dimanche selon les informations de La Provence. Comme face aux Sang et Or, il sera accompagné par Philippe Anziani, Maxence Flachez et Laurent Spinosi.