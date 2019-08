Le milieu allemand Julian Draxler était absent de l'entraînement du Paris SG samedi matin, à la veille de la réception de Toulouse en championnat, tout comme les blessés Ander Herrera et Thilo Kehrer, a constaté un journaliste de l'AFP. Les absences du milieu espagnol et du défenseur allemand étaient attendues. Le premier est blessé à un mollet et indisponible jusqu'à septembre, le second l'est également à un pied et son retour n'est pas encore programmé.

Ander Herrera (PSG)Getty Images

Interrogé, le service de presse du PSG n'était pas en mesure de communiquer sur les raisons de l'absence de Draxler. Son entraîneur Thomas Tuchel s'exprimera sur le sujet lors d'une conférence de presse programmée à 13h00. En cas de forfait de l'Allemand, l'ancien joueur d'Everton Idrissa Gueye pourrait faire ses premiers pas en Ligue 1 dimanche au milieu de terrain.

Alors que le mercato s'agite autour de Neymar, désireux de quitter le club parisien mais incapable de trouver un point de chute, l'attaquant brésilien s'est présenté sur le terrain d'entraînement de Saint-Germain en Laye parmi les derniers, en compagnie de Thomas Meunier. Le N.10 a participé au footing collectif au côté de Kylian Mbappé, avec qui il a échangé des passes sous le regard des caméras.

Courtisé par son ancien club du FC Barcelone et par le Real Madrid, le joueur le plus cher du monde (transféré contre 222 millions d'euros en 2017) n'a pas encore repris la compétition avec le PSG cette saison. Les champions de France accueillent Toulouse dimanche (21h00) au Parc des princes pour la 3e journée de Ligue 1, une semaine après une défaite à Rennes.