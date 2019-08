La Ligue 1 revient dès le vendredi 9 août prochain, mais les clubs français auraient peut-être encore besoin de quelques semaines de travail. En témoignent les mauvais résultats de Nice, Saint-Etienne, Toulouse ou encore Lyon lors de matches amicaux. Les Niçois ont pris une belle fessée contre Wolfsburg (8-1 en deux heures), seulement quelques jours après avoir sombré contre Burnley (6-1). L'OL a perdu à Bournemouth (3-0), les Verts ne sont pas parvenus à venir à bout de Newcastle (2-1), et le TFC s'est incliné contre Norwich, tout juste promu en Premier League (1-0).

Le naufrage niçois

C'est la cinquième défaite des Aiglons en sept matches de préparation. Certes, le format de la rencontre était un peu spécial : une durée de 120 minutes au lieu des 90 habituelles, mais les Niçois, sauf lorsqu'ils ont réagi au premier but des Allemands dès le début du match (6e), ne se sont jamais montrés dangereux. Ils ont coulé en deuxième période, encaissant... six buts en une heure. Les Lillois ont bien failli y croire face à la Roma (2-3). Ou du moins croire au match nul. Mais les hommes de Christophe Galtier ont été piégés dans le temps additionnel et ont encaissé un troisième but synonyme de défaite.

Le score est beaucoup moins lourd pour les Stéphanois qui concluent tout de même leur préparation par une défaite (2 victoires, 2 matches nuls et 2 revers). Les Toulousains ne sont pas en reste, puisqu'ils se sont inclinés contre Norwich, tout juste promu (1-0) sur un but de Kenny McLean (39e). Samedi, l'OGC Nice affrontera Amiens (20h), Saint-Etienne Dijon (20h) et Toulouse Brest (20h) pour la première journée de championnat. L'OL se déplacera quant à lui à Monaco vendredi (20h45).