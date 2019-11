L'année sportive 2019 est terminée pour les défenseurs niçois Christophe Hérelle et Andy Pelmard, tous les deux blessés à une cheville a annoncé jeudi l'entraîneur de l'OGCN Patrick Vieira. Christophe Hérelle, 27 ans, qui n'a pu jusqu'alors disputer que sept rencontres de L1 en raison de blessures et d'une suspension, sera arrêté plusieurs semaines. Le défenseur central s'était bloqué la cheville au début du dernier Lyon-Nice (2-1) et avait été remplacé à la mi-temps par Malang Sarr.

Andy Pelmard, international Espoirs âgé de 19 ans, souffre aussi d'une entorse à une cheville, survenue vendredi à l'entraînement, qui lui imposera plusieurs semaines de soins. La défense azuréenne, 17e de Ligue 1, sera également privée du latéral Patrick Burner, expulsé à Lyon et donc automatiquement suspendu pour la réception d'Angers, samedi pour la 15e journée de Ligue 1.