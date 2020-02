C'est un retour en forme qui résonne comme un soulagement du côté de l'Allianz Riviera. Celui recruté pour un peu plus de 20 millions d'euros cet été, qui incarne en parti le nouveau projet niçois et qui a beaucoup d'espoirs placés en lui, se révèle enfin. Son excellent match couronné d'un doublé face à Lyon dimanche (2-1) met en lumière le talent de Dolberg et ouvre les perspectives d'une fin de saison animée sur le plan offensif pour le Gym.

Petit à petit, Dolberg monte en puissance

Ce buteur, Nice l'attendait. Après le départ d'Alassane Pléa à l'été 2018 puis celui de Mario Balotelli à l'hiver 2019, l'attaque du Gym était décimée. L'une des premières missions de l'OGCN, après la reprise du club par Jim Ratcliffe, était de dénicher une jeune pointe talentueuse capable de porter le projet. Et les Niçois ont craqué sur Dolberg, un pur numéro 9 danois, qui sortait d'une saison peu prolifique avec l'Ajax (12 buts en 39 matches toutes compétitions confondues).

Vidéo - 8ème j. - Vieira sur Dolberg : "C'est un grand joueur, un buteur" 00:20

Les premiers pas de l'attaquant sont poussifs. Au début du mois de novembre 2019, Dolberg ne comptabilisait que deux petits buts en Ligue 1 et commençait à inquiéter. Mais il n'était pas le seul responsable de cette disette : trop esseulé, le Danois était trop peu servi et avait bien du mal à combiner avec ses partenaires. Ce n'était finalement qu'une question de temps et d'automatismes.

Aujourd'hui, ses statistiques sont correctes mais loin d'être folles (8 buts et 1 passe décisive en 17 matches de Ligue 1). C'est surtout dans le jeu que l'évolution de l'attaquant est notable. Face à Rennes et Lyon, les deux dernières rencontres de l'OGCN en championnat, l'ancien de l'Ajax s'est illustré par son intelligence dans les déplacements, sa justesse technique et sa relation avec ses milieux offensifs. Il a toutes les caractéristiques d'un bon point d'appui.

Kasper Dolberg lors du match opposant Nice à Lyon, le 2 février 2020Getty Images

Un très bon match contre Lyon, qui lance sa saison ?

Les joueurs niçois semblent enfin exploiter au mieux les qualités techniques dont dispose Dolberg. Sa spontanéité devant le but se révèle journée après journée, en attestent deux de ses trois derniers buts : par deux fois, l'attaquant est venu couper un centre venu de la droite dans la surface de réparation adverse. Face à Lyon dimanche, l'ex-Amstellodamois a aussi étalé toute son intelligence de placement, en évitant de peu une position de hors-jeu sur son premier but grâce à un pas en arrière malicieux.

La victoire face à l'OL était sans aucun doute le match le plus abouti de Dolberg cette saison. S'il maintient ce niveau de forme et trouve d'autres automatismes avec ses partenaires, l'OGC Nice disposera d'une réelle force offensive et pourra ainsi prétendre aux places européennes. Eliminé des deux coupes nationales, le Gym peut désormais se concentrer pleinement sur la Ligue 1. La rencontre face à Reims, 7e et à égalité de points (32) avec Nice, peut définitivement relancer la saison du club azuréen. Et offrir une nouvelle chance à Dolberg de s'illustrer.