Voilà deux retours qui vont faire du bien à l'OL. Anthony Lopes et Martin Terrier sont bien présents dans le groupe convoqué par Rudi Garcia pour affronter Amiens mercredi (19h) pour la 23e journée. L'international portugais, blessé à une épaule au cours d'un entraînement fin janvier, a manqué les trois derniers matches des Gones, en championnat contre Toulouse (3-0), le 26 janvier, et à Nice, le 2 février (1-2), et en Coupe de France à Nice (2-1), encore, le 30 janvier.

C'est le gardien international roumain Ciprian Tatarusanu qui a assuré l'intérim dans les cages lyonnaises. De son côté, Martin Terrier a repris une activité normale après avoir fait un malaise vagal contre Toulouse.