Quand on l'attaque, Olivier Létang contre-attaque. Licencié par le Stade Rennais début février, le désormais ex-président du club breton a attendu une semaine avant de prendre la parole. Très attendu, il n'a éludé aucun sujet "chaud" lors d'une interview accordée à Ouest-France et parue ce samedi. De ses supposées négociations secrètes avec le Real Madrid pour la pépite Eduardo Camavinga (17 ans) aux relations décrites comme "fraîches" qu'il entretenait avec son entraîneur Julien Stéphan.

Involontairement ou pas, l'entraîneur rennais a d'ailleurs (re)mis de l'huile sur le feu avant le déplacement de son équipe à Belfort (3-0), mardi en Coupe de France. "Aujourd'hui, je n'ai pas plus de pression que fin novembre, lorsque j'avais trois matchs pour sauver ma tête et que je voyais des noms fleurir dans la presse pour me remplacer", avait-il déclaré en conférence de presse. Un petit tacle pour son ancien président ? Létang a visiblement senti ses chevilles se faire taquiner par les propos de son ancien coach.

"Stéphan n'a jamais été menacé"

"Quand je lis que je lui ai donné un ultimatum de trois matchs, je vous le dis droit dans les yeux, c'est faux. Il n'a jamais, j'insiste, jamais, été menacé d'être démis de ses fonctions. J'ai aussi lu que j'aurais contacté Rémi Garde ou Laurent Blanc pour remplacer notre coach. Pure invention, et je ne peux que vous conseiller de les appeler pour le vérifier", a répondu, dans le quotidien régional, l'ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, qui avait d'ailleurs lancé Stéphan dans le grand bain en décembre 2018.

Autre hypothèse avancée pour justifier le licenciement de Létang : la supposée mauvaise gestion de la révélation Camavinga. Une histoire de contrat court, et surtout de négociations secrètes avec le Real Madrid… "J'ai lu beaucoup de choses, comme par exemple que je ne l'avais pas prolongé assez longtemps. C'est assez cocasse : un mineur ne peut pas signer plus de trois saisons. Donc il était impossible de prolonger Eduardo au-delà du 30 juin 2022", a d'abord clarifié l'ancien président.

"Quant à des discussions avec le Real le concernant, c'est également faux. Encore une fois, il vous suffit d’appeler le Real pour vérifier. La façon dont nous avons géré Eduardo ne pouvait être plus favorable pour le club. Nous avons anticipé la signature du contrat professionnel et la prolongation de celui-ci au maximum de ce qu’il était possible", a-t-il finalement conclu. Et malgré l'amertume d'un licenciement qu'il n'a "toujours pas compris", Létang a tout de même demandé aux joueurs de "ramener Rennes en Ligue des champions" avant de partir. A eux, et à Stéphan, de réaliser cet ultime souhait présidentiel.