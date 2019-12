Sanson - Rongier, Rongier - Sanson. Si les noms de Dimitri Payet et autre Dario Benedetto trustent les débats pour expliquer l’excellente première moitié de saison de l’OM, l’attelage indéboulonnable du milieu de terrain olympien, s’il n’est pas oublié, mériterait bien quelques louanges supplémentaires. Au sein de ce duo, l’un prend plus la lumière que d’autre. Arrivé en septembre après d’âpres négociations avec le FC Nantes, Valentin Rongier a conquis le public olympien. Un public parfois pas tendre avec son compère Morgan Sanson qui, franchissant enfin un palier, n’est pas étranger à la série de six victoires phocéennes.

"J’essaye de retrouver le niveau qu’il avait lors de la saison où Marseille a été en finale de la Ligue Europa", disait de lui son nouvel entraîneur André Villas-Boas à la fin août. Ce Sanson-là, 53 matches pour 12 buts et 3 passes décisives, Marseille s'en souvient avec tendresse. Une saison à quasiment 4 000 minutes, une activité incessante, une capacité à être décisif, c'est ce Sanson que l'OM, tout nouveau dans sa version "Champions Project", était allé chercher à Montpellier en janvier 2016. Un Sanson presque porté disparu la saison dernière où l'on tançait plus facilement son déchet technique mais aussi et surtout sa fragilité dans les duels.

OM - Rennes : Morgan Sanson.Getty Images

89% de matches comme titulaire cette saison

Avec déjà 1295 minutes au compteur, un total qui en fait le 4e joueur le plus utilité de l'effectif derrière le gardien Mandanda, le polyvalent Sarr et la pépite Kamara, Sanson affiche déjà un beau kilométrage. Mieux, et ça prouve à quel point Villas-Boas compte sur lui, il a disputé tous les matches pour lesquels il était disponible, manquant celui à Strasbourg pour suspension, et ne débutant qu'une fois sur le banc.

Pour faire simple, parmi les noms que pose Villas-Boas sur la feuille de match, celui de Sanson arrive rapidement, voire très rapidement. "Rongier et Sanson ont été partout, ils ont fait un match extraordinaire, savourait l'entraîneur phocéen après le succès sur Brest (2-1) début décembre. Si nous sommes capables de continuer comme ça, le milieu va devenir un autre secteur important de notre jeu". L'avenir lui a entièrement donné raison.

Morgan Sanson et André Villas-BoasGetty Images

S'il y a une chose que l'Olympique de Marseille version Villas-Boas fait excellemment bien, c'est récupérer le ballon. Et pour se faire, il compte sur le pressing étouffant de Valentin Rongier et Morgan Sanson. Les deux pitbulls du milieu marseillais harcèlent l'équipe adverse dès la perte du ballon, ce qui permet à Payet et les autres d'avoir des bons ballons à jouer face à une défense peu ou pas en place.

"Le coach veut qu’à la perte de balle, on soit tout de suite concentrés sur la récupération, confirme Sanson. On travaille avec beaucoup d’intensité et ça permet de reproduire ça pendant les matches." L'intensité mise par l'OM depuis plusieurs semaines explique en grande partie son impressionnante série de six succès. "On est une vraie équipe de chiens", savourait le joueur de 25 ans après la dernière devant Bordeaux (3-1) pendant laquelle il a marqué.

Décisif dans les grands matches

Preuve que Morgan Sanson est mieux, son compteur but augmente. S'il a dû attendre le 2 novembre pour faire trembler les filets cette saison, il l'a fait à trois reprises depuis. Et pas contre n'importe qui : face à Lille, puis à Angers et devant Bordeaux, tous les deux troisièmes quand ils ont défié l'OM.

"Ce que Morgan a de spécial, c'est ce timing pour être dans la surface et finir les actions", jugeait Villas-Boas en août. Dans le mille. Quand Rongier abat un travail exceptionnel dans la construction, Sanson occupe souvent une position plus haute sur le terrain, et touche logiquement moins le ballon que son alter-ego. "Le fait d’être stabilisé à un poste, ça permet de travailler plus sereinement", rappelait-il en septembre. Le travail a d'ailleurs permis à l'ancien Montpelliérain d'ajouter une corde à son arc.

S'il n'est toujours pas, et ne sera peut-être jamais, un récupérateur hors-pair, Sanson fait preuve de plus de dureté au duel cette saison. Un atout non négligeable pour Marseille qui n'a pas de vraie sentinelle même si Strootman et Kamara font mieux que dépanner à ce poste. Le symbole ? Le match à Angers quand Villas-Boas avait décidé de laisser le ballon à son adversaire pour mieux le piéger. Sanson aurait pu être inutile dans ce style de jeu. A l'inverse, il a été précieux et buteur sur l'ouverture du score. A 25 ans, la panoplie de Sanson semble enfin complète et l'OM en profite avec plaisir.