LIGUE 1 - Yohann Pelé, dont la contrat avec l'Olympique de Marseille prenait fin au 30 juin, a prolongé son bail d'un an avec le club phocéen. Il disputera donc sa sixième saison sous la tunique olympienne.

L'aventure n'est pas terminée pour Yohann Pelé. Alors qu'il devait quitter le club le 30 juin prochain, le gardien du but a prolongé son contrat d'une saison. Il est donc désormais lié à l'OM jusqu'en juin 2021. "Une bonne nouvelle pour le groupe marseillais", a affirmé le club olympien dans son communiqué.

Celui que l'on surnomme "L'Albatros" a rejoint l'OM à l'été 2015. Doublure de Steve Mandanda, il a disputé 85 rencontres depuis qu'il a posé ses valises à Marseille, et réalisé 29 clean-sheet. Dans son communiqué, le club phocéen assure se réjouir de cette prolongation : "Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe."

