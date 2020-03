Telle une épée de Damoclès, le fair-play financier ne cesse de flotter au-dessus de la tête de l'OM. Pas forcément reconnu comme un bon élève, le club olympien est désormais sujet à plusieurs sanctions, son dossier ayant officiellement été transféré à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs début mars. Mais depuis, le football s'est arrêté, frappé lui aussi par la pandémie du coronavirus. Résultat, la plupart de clubs (pour ne pas dire beaucoup) s'attendent à être confrontés à de nombreuses pertes économiques.

"Des ajustements pourront être adoptés"

Dans ce contexte, une suspension temporaire du fair-play financier est-elle réellement envisageable ? "Une chose est certaine : le fair-play financier et les systèmes de contrôle vont continuer et ne seront pas être arrêtés", a répondu Michele Uva, vice-président de l'UEFA, à Tuttosport ce jeudi. "Ils ne seront pas annulés, même si des ajustements pourront être adoptés pour faire face au tsunami qui frappe le monde et celui du football aussi", ajoute-t-il.

Pour résumer, le système du fair-play financier va donc se poursuivre... mais en tenant compte du contexte économique difficile qui s'annonce pour le monde du football et ses acteurs. L'OM, qui "ne s'est pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019/2020" selon l'UEFA, n'est donc pas tiré d'affaire.