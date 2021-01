Le choix d'AVB de mettre Dimitri Payet sur le banc face à Montpellier posait question. Désormais, tout semble plus clair. Selon les indiscrétions de RMC Sport, le numéro 10 olympien ne s'est pas entrainé avec ses coéquipiers le 1er janvier dernier. Toujours selon la radio, qui cite l'entourage du joueur, Payet s'est présenté à l'entraînement avec un temps de retard, et André Villas-Boas lui a dit que ce n'était pas la peine de venir s'entraîner.

L'entraîneur portugais a donc souhaité sanctionner son maitre à jouer après ce retard. Face à Montpellier, mercredi, AVB a donc mis Dimitri Payet sur le banc et confié le couloir gauche de l'attaque à Nemanja Radonjic. Un choix dans un premier temps payant puisque le Serbe a ouvert le score pour l'Olympique de Marseille.

Sans doute frustré d'être sur le banc des remplaçants, Dimitri Payet n'a pas manqué sa chance de se faire pardonner. Alors que l'OM et Montpellier se neutralisaient (1-1), le numéro 10 est rentré en jeu à la 73e minute et a permis aux siens prendre les devants en marquant sept minutes plus tard. Selon RMC, la réaction d'orgueil du milieu offensif ainsi que son statut au sein du club font qu'il n'aura pas de sanction supplémentaire.