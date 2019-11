Lyon a eu tout faux au Vélodrome. Les Gones sont retombés dans leurs travers après deux victoires consécutives en championnat qui laissaient croire au renouveau du club dirigé par Jean-Michel Aulas. Une rechute qui a ses conséquences au classement. Les Rhodaniens ne sont pas largués dans ce championnat très serré. Mais plus que sa 14e place, ce sont les 16 petits points pris en 13 journées qui ont de quoi interpeller. Car Lyon n'avait jamais affiché un total aussi faible à ce stade de la saison depuis l'exercice 1997-98. Plus de vingt ans.

Le bilan comptable est inquiétant. Il le serait moins si les Lyonnais avaient affiché un autre niveau de performance dans la cité phocéenne, où ils ne s'étaient plus inclinés depuis le 4 mai 2014 (4-2). Ils ont eu droit à un accueil des plus houleux. Le caillassage du bus des Gones durant le trajet pour arriver au stade a certainement rendu les conditions de préparation du choc plus délicates. Il aurait aussi pu donner un supplément d'âme aux hommes de Rudi Garcia. Cela n'a pas été le cas. Et ce n'est pas la seule lacune affichée par l'OL au Vélodrome.

Des lacunes mentales

C'est le gros point noir. Même si l'OL a vécu un avant-match compliqué, même s'il pourra toujours contester quelques décisions arbitrales défavorables, cela ne suffit pas à masquer des manques rédhibitoires dans l'engagement au Vélodrome. Les Lyonnais n'ont pas su se mettre à la hauteur de l'événement dans ce domaine. "Je pense qu'ils ont été meilleurs que nous dans l'envie et dans la combativité", a résumé l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia. C'est peu de le dire. Dans l'attitude, le contraste entre les deux équipes était saisissant.

Le constat était clair dès les premières minutes du match. Mais il est devenu criant après l'expulsion d'Alvaro Gonzalez peu après l'heure de jeu. À dix, les Marseillais ont encore augmenté leur niveau d'activité pour compenser leur infériorité numérique. Au contraire des Lyonnais, incapables de hausser le rythme dans le jeu mais surtout l'intensité dans les duels. Malgré l'enjeu et le prestige de l'affiche, l'OL n'a jamais donné l'impression d'avoir du caractère. Mentalement, il ne s'est pas donné les moyens de rivaliser avec l'OM dans l'enfer du Vélodrome.

Des lacunes tactiques

Rudi Garcia a une part de responsabilité dans ce manque. L'entraîneur lyonnais a plombé son équipe en sortant Jeff Reine-Adélaïde à la pause, tant l'ancien Angevin se détachait assez clairement comme le meilleur Lyonnais en première période. "Il fallait mettre un milieu en plus pour être plus costaud, s'est-il défendu en conférence de presse. En deuxième période, on a d'ailleurs été plus équilibré. Le choix s'est porté sur Jeff mais il aurait pu se porter sur d'autres joueurs offensifs. Le problème, c'est que lorsqu'on a basculé en supériorité numérique, on a perdu Houssem Aouar."

Rudi Garcia lors d'OM-OLGetty Images

La blessure du milieu offensif des Gones, ajoutée à la sortie de Reine-Adélaïde à la pause et à l'absence de Memphis Depay, a laissé l'OL sans véritable joueur créatif pour le dernier tiers du match. Garcia a payé sa prise de risques au prix fort, mais ses joueurs se sont avérés incapables de la compenser. "Mon équipe a manqué de réflexion tactique, a déploré l'entraîneur lyonnais. Quand on est à onze contre dix et que nos milieux viennent chercher le ballon dans les pieds des centraux, on est quatre joueurs à éliminer personne. Il faut apprendre vite et progresser."

Des lacunes techniques

C'est normalement un domaine dans lequel Lyon est en mesure d'exercer sa supériorité. Mais il a fait sa faiblesse à Marseille. Le cas le plus marquant reste celui de Thiago Mendes. La faute de main du milieu brésilien dans sa propre surface qui a entraîné le penalty transformé par Dimitri Payet sur l'ouverture du score était particulièrement grossière. Mais l'ancien Lillois a aussi affiché des limites dans la relance où son déchet technique a considérablement plombé les sorties de balles lyonnaises. Il a symbolisé les lacunes des Gones dans le jeu de transition.

Mais le problème est global. Tous les joueurs rhodaniens ont affiché une maladresse inhabituelle à Marseille. Des défenseurs aux attaquants. Maxwel Cornet et Bertrand Traoré ont gâché de trop nombreuses situations favorables sur des erreurs techniques. Et contribué ainsi au manque d'efficacité des Gones dans les deux surfaces. Un plus grand réalisme aurait peut-être permis aux hommes de Rudi Garcia de compenser leur manque d'agressivité et leurs lacunes tactiques. Mais il n'était pas au rendez-vous lui non plus.