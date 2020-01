Ne leur parlez pas de Ligue des champions. Pas encore. "Je ne parle pas de podium, je parle de progression collective, d'aboutissement sur l'enchaînement des matches", prévient Julien Stephan à Rennes. Ce n’est pas une question de superstition. Non, simplement qu’ils ne s’attendaient sans doute pas à être si haut si vite. Comment leur en vouloir ? Rennes et Marseille n’étaient, a priori, pas programmés pour chiper la place des Lyon, Monaco ou Lille en ce début de saison. Pourtant, à mi-chemin, les voilà sur le podium en position de viser l’impossible.

D’un point de vue strictement comptable, leur situation est loin d’être semblable. Puisqu’avant leur confrontation, l’OM compte autant de points d’avance sur Rennes que les Bretons sur le 11e (5). Le matelas est donc bien plus confortable pour les Phocéens avant cette 20e journée même si le SRFC compte un match en moins. C’est autant leur bon début de saison que les piètres débuts de leurs poursuivants qui expliquent leur classement actuel. Mais ils engrangent sans se soucier des autres.

Le mercato d’été n’avait pourtant pas gonflé leurs ambitions. Rennes a perdu toute sa colonne vertébrale (Koubek, Mexer, Andre, Ben Arfa, Sarr pour ne citer qu’eux) et l’OM son meilleur buteur (Balotelli) et son meilleur milieu à la récupération (Luiz Gustavo). A Marseille, le pedigree des remplaçants (Benedetto, Rongier) n’a pas dû rassurer les supporters alors que le début de saison des recrues rennaises (Raphinha, Tait, Martin, Gnagnon) n’a pas franchement convaincu sur la pertinence des choix estivaux. Alors comment en sont-ils arrivés là et peuvent-ils maintenir la meute des poursuivants à distance ? Rennes et Marseille ont des arguments communs qui poussent à l’optimisme.

Deux des meilleurs coaches de L1

Si Marseille et Rennes en sont là, ils le doivent d’abord et avant tout à leur éminence grise. Le principal mérite d’Andre Villas-Boas est d’avoir remobilisé un effectif moribond et plombé par le dialogue sourd avec son successeur, Rudi Garcia. La renaissance de Payet, par exemple, est à mettre à son crédit. En quelques mois, Julien Stephan a sorti Rennes de ses interminables années de disette. Une Coupe de France, un podium à la trêve malgré un effectif profondément remanié et des cadres moins performants (Grenier, Bourigeaud) : Stephan, c’est l’exploit permanent. Ses adaptations tactiques depuis le coup d’envoi de la saison, sa gestion humaine, son intransigeance (Grenier écarté) et sa solidité face à un président qui l’a fragilisé en font déjà une référence sur les bancs de l’élite. A 39 ans, il incarne même l’avenir du poste en France.

Julien Stéphan lors de Rennes-Lille / Ligue 1 2018-2019Getty Images

Une star qui se (re)découvre et un buteur

Accrocher la Ligue des champions nécessite de posséder un "game changer", un homme qui prend le destin du club sur ses épaules pour l’emmener à des hauteurs insoupçonnées. Sans la saison exceptionnelle de Nicolas Pépé l’an passé, Lille n’aurait sans doute pas connu la C1 cette saison. Cela tombe plutôt bien puisque Rennes et Marseille ont cet homme qui change tout.

A l’OM, c’est une vieille connaissance, Dimitri Payet, qui a retrouvé son génie. A Rennes, c’est la nouvelle merveille du football français, Eduardo Camavinga, qui bonifie le onze et rend meilleur tous ceux qui l’entourent. Et pour finir le job, les deux clubs ont trouvé celui qui leur manquait depuis plusieurs saisons : un buteur efficace. Mbaye Niang, arrivé la saison passée mais stabilisé cet été, et Dario Benedetto, à l’aise dès son arrivée, comblent un vide.

Dimitri Payet (OM)Getty Images

Un calendrier allégé

Contrairement à Lyon, Marseille et Rennes ne sont pas, ou plus, concernés par l’Europe. Seule la Coupe de France viendra rallonger les semaines en fonction de leur parcours. La fraîcheur est un élément clé pour leurs effectifs réduits qui n'auraient pas pu supporter de courir plusieurs lièvres à la fois. L'OM a un dernier atout dans sa manche ? Une recrue qui ne dit pas son nom : Florian Thauvin, son meilleur joueur la saison dernière, sera de retour dans quelques semaines. A Rennes, Raphinha prend de l'épaisseur semaine après semaine. Non décidément, les deux clubs ont des arguments. Mais il ne faut pas le dire trop fort.