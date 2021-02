L'OM et Rennes sont enfin fixés ! La Ligue de football professionnel a décidé de reprogrammer la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais le 10 mars prochain, à 19 heures, soit deux heures avant le huitième de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. La rencontre sera diffusée sur Canal + Sport, précise la Ligue dans son communiqué.