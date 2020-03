"Hier c'était la Saint Patrick. Nous avons pu te souhaiter ta fête quelques instants avant que tu ne fermes les yeux. Ton combat contre la maladie aura été homérique". C'est avec ces mots que Laurent-Eric Le Lay, fils de Patrick, a annoncé le décès de son père ce mercredi à l'âge de 77 ans. Né le 7 juin 1942 à Saint-Brieuc, Patrick Le Lay a notamment été le président du Stade Rennais entre mai 2010 et juin 2012

Dans un communiqué, le club breton a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage. "Il aura laissé son empreinte dans l’histoire du club en participant activement, pendant deux saisons, à la progression du club et à son rayonnement. Nos pensées vont vers sa famille et ses proches. Merci Président", peut-on lire sur le site officiel du SRFC. Ancien patron emblématique de TF1 entre 1988 et 2008, il avait également lancé la chaîne régionale TV Breizh. Avec lui, la première chaîne française est devenue celle d'Europe.