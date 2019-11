Après une fin de saison 2018-2019 compliquée, Bordeaux a retrouvé les hautes sphères de la L1. Comme au bon vieux temps. Ce retour au premier plan devait être synonyme de sérénité. Pourtant, la lutte intestine que se livre les deux fonds d'investissement américains propriétaires du club depuis un an commence à déteindre sur le sportif. Ce jeudi, dans les colonnes de Sud Ouest, Paulo Sousa a admis "se poser des questions" sur l'éventuel changement de gouvernance du club qui "a déjà et va avoir des conséquences", explique le technicien girondin.

"On ne peut pas le mettre de côté, a renchéri le coach de l'actuel quatrième de L1 qui se dit "concentré sur l'entraînement, les joueurs et le message de professionnalisme qu'on essaye de passer". Paulo Sousa confie être "plus inquiet quand [il] voit un club qui n'a pas compris encore que donner des informations privées n'aide pas au projet". Avant d'ajouter : "Il y a une incertitude qui apparaît ici, on se demande ce qui va se passer et ce n'est pas le mieux en terme d'énergie pour tout ce que l'on construit. J'espère vraiment que l'ego des personnes est moins important que le club. On doit mettre de côté l'ego personnel pour respecter le club et le foot."

Paulo Sousa : "Si je n'avais pas l'envie de continuer, je serais déjà parti"

Interrogé sur les éventuelles répercussions d'un changement d'actionnaires à la tête du club, le technicien portugais a reconnu "se poser des questions" mais a coupé court à l'idée d'un départ anticipé: "Si je n'avais pas l'envie (de continuer), je serais déjà parti. Je suis ici avec toute l'envie et toutes mes connaissances et motivation pour aider ce club à arriver le plus vite possible vers ce qu'il mérite".

Dans son édition du jour, Sud Ouest évoque ainsi "un point de rupture irrémédiable" entre les deux actionnaires sur fond de mauvaise situation financière, malgré un dernier mercato financièrement excédentaire (+27 millions d'euros), un passage sans encombre devant la DNCG ce mois-ci, et une possible absorption prochaine de GACP, porté sur l'investissement, par King Street, davantage intéressé par la restructuration du club, le volet commercial et la rigueur financière.

Silencieux depuis plusieurs semaines, le président délégué du club, Frédéric Longuépée, proche de King Street a notamment été visé ouvertement par deux banderoles hostiles déployées par le groupe Ultramarines lors du dernier match contre Monaco (2-1).

.