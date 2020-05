LIGUE 1 - Après sa belle carrière de joueur, l'ancien Parisien et Lyonnais Peguy Luyindula devient, à 40 ans, le nouveau directeur sportif de Dijon. Le club bourguignon a officialisé la nouvelle lundi sur son site officiel.

C'est une nouvelle étape dans la "deuxième vie" de Peguy Luyindula. L'ancien attaquant international français a été nommé directeur sportif de Dijon, a annoncé lundi le 16e du dernier championnat de L1. Dans le cadre d'une refonte de l'organigramme, ce poste a été créé après le départ de Sébastien Larcier, ex-directeur du recrutement du DFCO, pour devenir directeur sportif à Angers.

Peguy Luyindula (40 ans) était arrivé à Dijon à l'été 2019 pour être conseiller du président. En tant que directeur sportif, il sera chargé de définir et mettre en oeuvre la politique sportive de l'ensemble des entités du DFCO, le groupe professionnel, la formation et la section féminine. Peguy Luyindula a joué à Niort (L2), Strasbourg (1998-2001), Lyon (2001-2004), Marseille (2004-2007), Auxerre (2005-2006), Levante (Espagne, 2006-2007), au Paris Saint-Germain (2007-2012) et New York Red Bulls (2013-2014). Il comptabilise 6 séléctions en équipe de France (1 but).

