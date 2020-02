Jamais deux sans trois pour l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet a régné en maître sur la 23e et la 24e journée de Ligue 1, mais la 25e sera pour Valère Germain. Pouvait-il en être autrement au vu de son excellente prestation réalisée dimanche dernier sur la pelouse de Lille (2-1) ? Non. Avec un "but" - finalement accordé à Reinildo contre son camp - et une passe décisive pour Dario Benedetto, l'ancien Niçois (2900 voix) a logiquement pris le dessus sur le Monégasque Islam Slimani (1300 voix) et l'Amiénois Gaël Kakuta (1100 voix).

Le classement :

1. Dimitri Payet (OM) 50 points

2. Neymar (PSG) 44 points

3. Angel Di Maria (PSG) 42 points

4. Kylian Mbappé (PSG) 37 points

5. Victor Osimhen (Lille) 26 points

6. Wissam Ben Yedder (Monaco) 25 points

7. Islam Slimani (Monaco) 22 points

8. Dario Benedetto (OM) 20 points

9. Morgan Sanson (OM), Memphis Depay (OL), Boubacar Kamara (OM) 16 points

Petit rappel des règles : chaque semaine, la rédaction vous soumet une liste de 10 joueurs qui ont brillé sur les pelouses de Ligue 1. Ensuite vous votez du dimanche soir au mardi midi. Des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.

Kylian Mbappé (2019), Florian Thauvin (2018), Alexandre Lacazette (2017), Hatem Ben Arfa (2016). C'est le palmarès du trophée Eurosport du meilleur joueur de Ligue 1. De votre trophée d'ailleurs, puisque c'est vous qui votez chaque semaine. Pour la cinquième année, on remet ça !