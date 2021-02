C'est un absent de taille pour le PSG. Mais le club parisien ne veut prendre aucun risque. Keylor Navas, absent lors des deux dernières rencontres parisiennes face à Lorient puis Nîmes, devrait en manquer trois de plus selon le journal L'Equipe. Touché aux adducteurs, le portier rouge et bleu devrait ainsi faire une croix sur le déplacement au Vélodrome dimanche, sur le 32e de finale de la Coupe de France face à Caen et sur la réception de Nice.