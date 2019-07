Cette fois, il n'y aura pas d'ambiguïté. La hiérarchie des gardiens a trop longtemps été un problème pour le PSG. Jusqu'à la saison passée, durant laquelle Thomas Tuchel n'avait jamais réellement tranché sur une question qui concernait Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. L'Allemand avait prôné une alternance toute relative en titularisant l'Italien lors des deux matches de Ligue des champions face à Manchester United (0-2, 1-3). "Gigi" parti, le Français va hériter du statut de numéro un. Tuchel aurait déjà pris sa décision selon les informations de L'Equipe.

Revenu de son prêt à l'Eintracht Francfort, Kevin Trapp serait ainsi la doublure de l'international tricolore. Un statut qui ne convient guère au portier de 29 ans. L'hypothèse de son départ prend encore plus d'ampleur dans cette configuration. Car il était déjà convoité par Francfort et le FC Porto. Les discussions devraient s'intensifier. Les dirigeants parisiens ont tout intérêt à vendre Trapp pour en tirer un peu d'argent à un an du terme de son contrat. Quitte à devoir revenir sur le marché pour recruter un autre portier. Marcin Bulka, arrivé de Chelsea cet été dans un rôle de troisième gardien, manque de références pour être considéré comme une doublure fiable. Et le Polonais sort d'une blessure à la main.

C'est dans cette optique que le statut d'Areola, même s'il aurait été clarifié, garde une part de flou. Un départ éventuel de Trapp poserait la question de recruter une doublure ou un numéro un, une option qui semblait encore envisagée il y a peu quand Paris s'intéressait au Milanais Gianluigi Donnarumma. La piste menant à Keylor Navas, barré par Thibaut Courtois au Real Madrid, a aussi été un temps évoqué. Le profil recherché par les dirigeants parisiens si Trapp venait à partir pourrait ainsi remettre en question la hiérarchie des gardiens et donc le statut de numéro un d'Areola.