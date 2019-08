Il n'est pas là mais il en prend pour son grade. Absent de la feuille de match pour PSG-Nîmes, Neymar reste quand même l'un des principaux protagonistes de ce premier rendez-vous de la saison au Parc des Princes. Dans le virage Auteuil, les supporters parisiens ont clairement pris position contre le Brésilien, qui souhaite quitter le Paris Saint-Germain et retourner en Espagne.

Une banderole "Neymar, casse-toi" a ainsi été déployée dans la tribune. Des chants insultants ont également été lancés par les supporters, qui n'ont certainement pas pardonné au Brésilien certaines déclarations. Neymar a notamment affirmé récemment dans une interview au média "Oh my Goal" que son meilleur souvenir était la fameuse remontada du FC Barcelone face au PSG en mars 2017 (6-1). D'autres banderoles hostiles ont aussi été déployées, marquant une rupture assez claire entre la star brésilienne et une partie des supporters parisiens.