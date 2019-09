Les chiffres peuvent donner le tournis. 72 joueurs sous contrat dont 44 pour des joueurs de moins de 21 ans dont 19 en prêt et 27 dans le groupe professionnel. L’AS Monaco possède, encore cette année, l’un des effectifs les plus complets de Ligue 1. Un effectif digne d’un prétendant au trône national et d’une équipe disputant une compétition européenne. Mais cette année, les Monégasques, 17e de Ligue 1 la saison dernière, ne verront pas l’Europe. Avec "seulement" le championnat et les deux coupes nationales à jouer cette année, Leonardo Jardim aura moins l’occasion de faire tourner son effectif.

Sur le papier et grâce à un mercato bien mené par la direction monégasque, l’équipe type de l’AS Monaco est très séduisante. Avec pas moins de dix arrivées (dont trois en prêts) contre six départs, les hommes du Rocher se sont considérablement renforcés cet été. Ben Yedder, Gelson Martins, Lecomte, Slimani ou encore Bakayoko (pour ne citer qu’eux) sont arrivés dans la Principauté et devront tous y trouver une place de titulaire cette saison.

Dans la cage, malgré la présence dans l’effectif de Danijel Subasic, Diego Benaglio ou encore Seydou Sy, les dirigeants monégasques ont misé sur Benjamin Lecomte qu’ils ont fait venir de Montpellier contre une somme de 13,5 millions d’euros. En l’absence de Subasic, actuellement en phase de reprise, l’ancien joueur de Lorient est titulaire dans les buts de Monaco. Et il devrait le rester, sauf pépin physique, tout au long de la saison.

Maripan, défenseur plus cher de l’histoire de Monaco

L’arrière garde monégasque aussi a connu du changement cet été. Aguilar, qui est arrivé de Montpellier, et Guillermo Maripan, d’Alaves, devraient être titulaire dans une défense à quatre aux côtés du capitaine Kamil Glik et de Fodé Ballo-Touré. Maripan, défenseur central de 25 ans, est devenu cet été le défenseur le plus cher de l’histoire de l’AS Monaco en signant pour le club de la Principauté contre 18 millions d’euros le 24 août dernier. S’il faudra certainement quelques semaines à l’international chilien (21 sélections) pour s’adapter, nul doute qu’il part, dans l’esprit de Leonardo Jardim comme un titulaire en puissance.

En attendant, l’entraineur portugais peut compter sur sa profondeur de banc. Avec Naldo, Badiashile, Zagre, Henrichs ou encore Jemerson, le coach monégasque n’a que l’embarras du choix. En annonçant en début de saison vouloir faire évoluer son équipe en 4-4-2, l’entraineur portugais va également devoir trancher dans l’entrejeu. Tiémoué Bakayoko, prêté cette saison par Chelsea à l’AS Monaco pourrait être aligné aux côtés de Cesc Fabregas dans l’axe. Sur les côtés, Golovin devrait occuper le flanc droit. Le milieu offensif russe, au club depuis l’été dernier, est en forme en ce début de saison. Son pendant sur le côté gauche devrait être Gelson Martins, arrivé contre 30 millions d’euros de l’Atlético Madrid. Le Portugais de 24 ans sera en concurrence avec Onyekuru, très en jambe depuis le mois d’août.

Avec Ben Yedder, Monaco ne s’est pas trompé

Enfin, en attaque, Jardim veut installer deux pointes. Et c’est la doublette Ben Yedder-Slimani qui semble avoir, dans l’esprit de l’entraineur portugais, une longueur d’avance sur la concurrence. Jovetic, Pellegri ou encore Geubbels blessés, les Monégasques ont pu compter depuis le début de la saison sur ce duo. Avec trois buts déjà, l’Algérien de 31 ans, prêté par Leicester, marche sur l'eau en ce début d’exercice. Et avec Wissam Ben Yedder le club monégasque a frappé fort. En faisant revenir en Ligue 1 l’ancien buteur du TFC, les dirigeants de l’AS Monaco ne se sont pas trompés. L’avant-centre des Bleus connait par cœur la Ligue 1 et devrait être l’un des tout meilleur buteur du championnat cette saison. Derrière Slimani et WBY, Jean-Kevin Augustin ou encore Keita Baldé participeront à la rotation.

Actuellement 19e de Ligue 1 après quatre journées et avant sa rencontre face à l’Olympique de Marseille (21h) ce dimanche, l’AS Monaco va devoir remettre la marche avant. Avec un effectif "européen" les Monégasques ne peuvent pas se contenter de jouer le bas du classement en championnat. Et après de nombreux changements à l’intersaison, Leonardo Jardim aura l’occasion dans les prochaines semaines d’installer définitivement son équipe type.