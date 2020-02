"Radonjic a un problème de pubalgie, on va décider s'il se fait opérer ou non après le match, il est disponible pour Lille et après on va voir si on continue", a expliqué André Villas-Boas en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match de l'OM contre le LOSC comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Si la décision de l'opération est prise, le joueur serait absent "trois semaines", a estimé le coach.

Radonjic "a souvent des douleurs après les matches et les entraînements", a ajouté AVB. Le joueur était sorti avec une grimace de douleur en seconde période lors de la victoire contre Toulouse (1-0) et était absent pour la défaite à Lyon (1-0), mercredi en quart de finale de Coupe de France. L'international serbe de 23 ans a marqué 6 buts pour l'OM cette saison, toutes compétitions confondues, dont 5 en entrant en cours de match. Concernant Dimitri Payet, touché face à l'OL, Villas-Boas a expliqué que son joueur a eu "une grosse contracture". "C'est du 50-50 pour Lille", a-t-il ajouté.