LIGUE 1 - Comme il l'avait annoncé voici un peu plus de deux mois, Malang Sarr n'a pas prolongé son contrat avec l'OGC Nice. Le jeune défenseur central s'est exprimé dans une vidéo publiée par le club azuréen sur les réseaux sociaux pour retracer son parcours et faire ses adieux. On ne connaît pas encore sa future destination.

Malang Sarr et Nice, c'est terminé. Après avoir passé quinze ans dans le club qui l'a formé, le défenseur de 21 ans est arrivé à la fin de son contrat et ne l'a pas prolongé. Triste de ne pas pouvoir faire ses adieux sur le terrain en raison de l'annulation de la fin de saison (coronavirus oblige), l'intéressé s'est fendu d'un message vidéo pour remercier l'OGC Nice et ses supporters. Il n'a pas précisé où il comptait poursuivre sa carrière.

"Mon père était supporter de l'OGC Nice. J'ai commencé en 2004, j'ai tout connu au club, de l'école de foot au groupe professionnel, en passant par le centre de formation. J'ai connu toutes les classes d'âge, tous les entraîneurs. J'ai vécu de l'intérieur l'évolution du club qui a grandi en même temps que moi", a-t-il ainsi confié en préambule, retraçant son parcours personnel de son premier match à la Ligue des champions sous le maillot niçois.

"C'est un chapitre qui se ferme, un autre va s'ouvrir et j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve", a-t-il ajouté, mystérieux sur son avenir. "Je serai un joueur de l'OGC Nice à vie. C'est le club de ma ville, mon club de coeur. La boucle sera bouclée quand la carrière sera terminée, ce n'est pas un adieu en tout cas", a-t-il conclu. Un message qui ne manque pas de classe et plutôt rare dans le monde du football.

