Le couperet est tombé aux alentours de 20h30, lundi. Comme attendu, l'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Sylvinho, dont la défaite dans le derby, dimanche soir, a précipité la chute. "L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior", écrivait ainsi le club rhodanien via son profil Twitter. Maintenant, les dirigeants lyonnais se sont mis en quête de son successeur.

Selon les informations de L'Equipe, ces derniers devraient rencontrer, dans les prochains jours, voire les prochaines heures, Laurent Blanc. Le champion du monde 98, sans club depuis son départ du PSG en 2016, pourrait donc bien avoir le profil idéal. "Je veux un challenge qui veut imposer ma vision, ce n'est rien d'extraordinaire. Désormais, la majorité des coaches ont cette vision (...) Pourquoi pas en France ? On peut y faire de choses intéressantes, même si le vrai problème c'est que Paris écrase tout", confiait-il en avril dernier.

Vidéo - Blanc : "Me revoir autour d'un terrain ? Je n'en sais rien" 00:30

Vieira également dans la short-list ?

Si le nom de Laurent Blanc semble celui privilégié, l'état-major de l'OL aurait quelques pistes alternatives. Actuellement sur le banc de l'OGC Nice, Patrick Vieira est apprécié par "certains décideurs en interne", écrit le quotidien, qui précise que le nouveau coach devra parler français. Si les noms de Mikel Arteta et Tiago avaient été explorés pour cette saison, difficile d'imaginer les dirigeants lyonnais les relancer. De son côté, Le Parisien évoque également ceux d'Arsène Wenger ou encore Thiago Motta.

Une chose semble certaine, l'OL tentera difficilement un nouveau pari. Au vu de la situation, il n'y a plus de temps à perdre. Et ça, Jean-Michel Aulas et Junino en sont bien conscients.