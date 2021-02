C'est un moment fort pour le football français. La chaine Téléfoot, lancée au mois d'aout dernier par Mediapro, a fermé définitivement ses portes dimanche soir, après le 100e Classique entre l'OM et le PSG. Elle est une victime directe du fiasco du groupe sino-espagnol, qui n'est plus détendeur de 80% des droits télévisés de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis décembre 2020. Pour sauver les meubles, la LFP a cédé la totalité des droits TV à Canal + jusqu'à la fin de la saison.