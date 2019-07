Thiago Motta n'est pas rancunier. Malgré son départ du PSG, où ses désaccords sur l'organisation du club et les relations fraîches qu'il entretenait avec l'ancien directeur sportif Antero Henrique ont eu raison de son envie d'entraîner les U19, l'Italien reste attaché au club de la capitale. Dans une interview donnée à L'Équipe jeudi, l'ancien milieu de terrain a même fait acte de candidature pour revenir comme entraîneur de l'équipe première.

" Gagner la C1 avec ce club comme entraîneur "

"La porte est toujours ouverte, a notamment déclaré l'ancien Barcelonais au quotidien. (…) Je vais me mettre en condition pour, pourquoi pas, faire mon retour un jour sur le banc de touche du PSG." Motta explique ainsi vouloir "passer son diplôme UEFA Pro pour pouvoir entraîner une équipe première", et déjà réfléchir à des "projets" pour la "saison suivante".

Mais l'objectif de celui qui a passé sept ans et demi à Paris reste bien de revenir dans la capitale, tôt ou tard : "Je n'ai pas de date. Mon envie, aujourd'hui, c'est de faire douter Nasser (Al-Khelaïfi) pour qu'il me voie comme un candidat pour entraîner l'équipe première." Et il se montre, déjà, très ambitieux : "Le PSG, c'est ma maison (…). J'y ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d'en gagner d'autres, dont la C1, avec ce club comme entraîneur." Thomas Tuchel est prévenu : la relève montre déjà les crocs.