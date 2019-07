L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a indiqué mardi ne pas avoir "de nouvelles à donner" au sujet des rumeurs de transfert qui envoient Neymar vers le FC Barcelone. "C'est un de nos joueurs, donc on l'entraîne. C'est une question entre le club et Neymar", a balayé le coach. Le technicien a en revanche parlé de la condition physique de son crack.

"Neymar et Presnel Kimpembe vont reprendre l'entraînement collectif" mercredi, a-t-il déclaré en conférence de presse, après la victoire du PSG 3-0 sur le Sydney FC en amical à Suzhou (Chine). Les deux joueurs, de retour de blessure (cheville droite pour Neymar, adducteurs et abdominaux pour Kimpembe), n'ont pas participé à un seul entraînement collectif ni à un seul match amical pendant la tournée parisienne en Asie, et sont restés au camp de base du PSG à Shenzhen pour effectuer du travail individuel.

Neymar Jr.Getty Images

Pour Tuchel, faire jouer la star brésilienne "aurait été très risqué". "D'un point de vue médical, c'était bien trop risqué de le faire jouer contre l'Inter Milan (match perdu 1-1, 6-5 aux t.a.b. par Paris, ndlr) sans avoir fait un seul entraînement avec l'équipe. Donc on a décidé qu'il resterait 'à la maison', à Shenzhen, avec Presnel Kimpembe, pour effectuer du travail individuel", a justifié le technicien.

"Nous avons effectué un nouveau 'check' pour savoir si nous faisions venir les deux joueurs avec nous (à Suzhou pour affronter le Sydney FC, ndlr), mais c'était la même chose : on ne peut pas les laisser jouer sans un seul entraînement collectif dans les jambes", a ajouté Tuchel.

Presnel Kimpembe à l'entraînement avant Montpellier - PSGGetty Images

Le N.10 brésilien et le défenseur international français s'entraîneront donc avec le reste du groupe pour la première fois mercredi. Neymar, suspendu pour le Trophée des champions face à Rennes à Shenzhen samedi, pourra être disponible pour la reprise de la Ligue 1, le 11 août au Parc des Princes face à Nîmes. Un retour à la compétition n'est en revanche pas prévu avant "trois semaines" pour Presnel Kimpembe, d'après un communiqué du PSG sur son infirmerie paru le 23 juillet.