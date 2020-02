Toulouse – Nice : 0-2

Toulouse touche le fond, et continue de creuser. Une semaine après une prestation convaincante à Marseille (1-0), les Violets ont sombré à domicile contre Nice (0-2). Après deux erreurs défensives, Lees-Melou a mis son équipe sur la voie royale (12e), et les hommes de Denis Zanko lui ont facilité la tâche ensuite. Gabrielsen a pris un rouge aussi bête qu'évitable (27e), et Moreira l'a imité en seconde période (77e). Leya Iseka aurait tout de même pu égaliser sur penalty dans le temps additionnel, mais Benitez en a décidé autrement. Au final, Hérelle s'est même permis de faire le break (90e+6).

Ce qu'on en retient : La Ligue 2 se rapproche inexorablement pour le TFC.

Bordeaux – Dijon : 2-2

Bordeaux patine après ce troisième match nul sur ses quatre derniers matches. Et cette fois, il le doit à Mounir Chouiar. L’ailier du DFCO s’est offert un doublé, profitant de deux services de Didier Ndong. Il a d’abord ajusté Benoît Costil d’un plat du pied tranquille après être parti dans le dos de la défense (0-1, 16e). Puis il a trouvé le petit filet opposé d’une superbe frappe enroulée du droit (2-2, 72e). Entre temps, les Girondins avaient fait le nécessaire pour renverser le cours de la rencontre, grâce à Hwang Ui-jo sur corner, et au 99e but en Ligue 1 de Jimmy Briand. Neuvième, Bordeaux perd du terrain dans la course à l’Europe. Dijon enchaîne un deuxième nul et se retrouve 18e, dépassé par Nîmes.

Ce qu’on en retient : Le match le plus prolifique de la soirée… mais qui ne fait les affaires de personne.

Ui-Jo Hwang (Bordeaux)Getty Images

Nîmes - Angers : 1-0

La vie en rose pour Nîmes. L'inquiétude pour Angers. La période faste de Nîmes n'en finit plus. Sur un but de Moussa Koné en fin de match (80e), les Crocos ont signé une quatrième victoire de rang. Une cinquième en six rencontres de L1. Les coéquipiers de Nolan Roux sortent ainsi de la zone rouge. Pendant ce temps-là, ce match a confirmé la mauvaise passe d'Angers. Incapable de marquer, le SCO, réduit à dix après le deuxième jaune de Casimir Ninga à la 76e, enregistre une quatrième défaite de rang. Et voit son adversaire du jour revenir à trois longueurs…

Ce que l'on retient : Ça devient inquiétant pour Angers.

Nantes – Metz : 0-0

Nantes ne trouve plus la formule. Incapable de l'emporter lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1, la formation canarie a une nouvelle fois été contrainte au partage de points par Metz (0-0). Et ce serait un euphémisme de dire que les spectateurs de la Beaujoire ont dû s'ennuyer : pas de but, peu d'occasions franches, et surtout un vilain geste du milieu offensif messin Boulaya pour finir la rencontre sur un carton rouge.