LIGUE 1 - Dans un communiqué publié mardi après-midi sur son site officiel, le PSG a annoncé que trois joueurs et un membre du staff ont été testés positifs au coronavirus durant la période de confinement. Le club de la capitale, qui n'a pas dévoilé leurs identités, précise qu'ils ne sont plus contagieux.

Junior Sambia est à ce jour, officiellement, le seul joueur de Ligue 1 à avoir contracté le coronavirus durant le printemps. Mais d'autres ont également été positifs au Covid-19 lors de la période de confinement et notamment au PSG, qui n'a pas dévoilé l'identité des trois joueurs concernés. Le club de la capitale, qui a effectué des tests de dépistage PCR et sérologiques, précise aussi qu'un membre du staff a également été touché.

"Ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement alors qu'elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres. Elles ne sont aujourd'hui plus contagieuses et reprendront leur programme d'entraînement", a indiqué le champion de France en titre. Le PSG a débuté lundi trois jours d'examens médicaux et physiques, après la longue interruption de trois mois et demi en raison de la pandémie de coronavirus.

Après des tests de dépistage lundi au centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, les joueurs ont poursuivi mardi leur programme à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, selon des images diffusées par le club. Ils sont attendus jeudi sur les terrains, pour retrouver le jeu avec ballon, mais par petits groupes seulement. Le club de la capitale se prépare à un été chargé, avec deux finales à disputer (Coupes de la Ligue et de France) et un quart de Ligue des champions lors du Final 8 prévu à Lisbonne.

