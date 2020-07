LIGUE 1 - Ce lundi, les Girondins de Bordeaux ont annoncé qu'un joueur de l'effectif professionnel avait été testé positif au Covid-19.

Un joueur de l'effectif professionnel des Girondins de Bordeaux (Ligue 1) a été testé positif au Covid-19, a annoncé lundi dans un communiqué le club, qui n'en révèle pas l'identité pour des raisons de secret médical. "A la prise de connaissance de ce résultat, le joueur concerné a été isolé et placé en quatorzaine", a expliqué le club qui se dit "vigilant" et qui "continue de surveiller attentivement les joueurs et le staff".

Les tests effectués sur les joueurs et l'encadrement à la reprise de l'entraînement des Girondins de Bordeaux, le 22 juin, s'étaient tous révélés négatifs, selon le club. Plusieurs équipes de L1, notamment Montpellier, Dijon et Monaco, ont signalé des cas positifs au nouveau coronavirus depuis la reprise de l'entraînement fin juin.

