LIGUE 1 - Dans un communiqué publié sur son site officiel jeudi après-midi, l'AS Monaco a annoncé que l'un de ses joueurs était positif au coronavirus et asymptomatique. Le club de la Principauté n'a pas révélé l'identité du joueur concerné.

Après Montpellier mercredi, c'est au tour de l'AS Monaco d'annoncer jeudi qu'un de ses joueurs est positif au coronavirus. Le club de la Principauté l'a expliqué dans un communiqué publié sur son site officiel. "Les tests ont révélé un cas actif et asymptomatique. L’état de santé du joueur ne présente aucune inquiétude. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été placé en quatorzaine à son domicile et se trouve sous la surveillance du staff médical du club en lien avec les autorités sanitaires", indique l'ASM, qui n'a pas précisé l'identité du joueur concerné.

Ligue 1 La reprise de l'entraînement par petits groupes a sonné pour Paris IL Y A UNE HEURE

Monaco a également rappelé que deux joueurs ont été positifs au Covid-19 lors de la période de confinement. "Ils ne sont plus contagieux et poursuivent le programme de reprise", explique le club entraîné par Robert Moreno. L'ASM précise par ailleurs que les tests vont se poursuivre "à intervalle aussi régulier que nécessaire auprès de l’effectif professionnel, du staff et de tout le personnel en lien avec le secteur sportif".

Ligue 1 Victime d'un accident de buggy, Benzia a subi une greffe de peau à la main gauche IL Y A 4 HEURES